防疫聽誰的？庫許納主導「影子小組」CDC被邊緣化

為因應新型冠狀病毒疫情，川普總統女婿庫許納(Jared Kushner)找來幕僚與業界代表成立自己的防疫「影子小組」，部分組員的辦公室甚至在衛生福利部(HHS)總部樓上；本來負責大流行的聯邦疾病防治中心(CDC)反被邊緣化，釋出與白宮不一樣的防疫訊息，令防疫人員與專家無所適從。

庫許納的團隊令許多防疫官員感到困惑，因為庫許納身兼高級顧問又是川普家人，使得這些官員不曉得由誰主導防疫行動；官員私下稱庫許納的團隊為「影子小組」，而且必須適時採納該小組的防疫命令。

辦公室「凌駕」在衛福部長樓上

庫許納團隊的部分成員在衛福部總部的七樓辦公室上班，甚至比部長阿查爾(Alex Azar)的辦公樓層還高一樓；庫許納團的其他成員則在白宮西廂辦公室工作。

兩名政府高官表示，許多官員越來越困惑，因為他們收到庫許納團隊中私人企業員工的電郵，而且也和這些人開視訊會議，但是卻不曉得這群人在政府防疫行動中的確切角色。

除此之外，政府防疫行動人員還指出，這些外界顧問利用私人電郵寄信給一大群政府雇員，恐引發合法資安疑慮，不知道這些業界顧問是否遵循政府標準程序。

庫許納反駁，美國許多優秀人才來自業界，而且他的團隊高速完成任務以降低疫情負面衝擊。

CDC人員無所適從、亂上加亂

與此同時，領導國家的公共健康部門CDC似乎退到一角；CDC主任雷德費爾德(Robert Redfield)與代理副主任舒查特(Anne Schuchat)已逾一周未現身白宮疫情簡報。專家與官員指出，最近CDC有關停課與大型集會的建議也遭白宮小組的不同標準給取代。

CDC行程也經常被打亂，因為白宮小組有優先簡報權，而且白宮活動通知期短，經常剛好在CDC預先安排好的簡報前後舉行；一名消息人士表示，簡報時間點混亂，最後CDC只好在最後一刻取消簡報。

約翰·霍普金斯大學健康安全中心主任英格萊斯比(Tom Inglesby)表示：「CDC說集會人數不得超過50人，然後隔天白宮小組又說集會不得超過10人，一般民眾會很混亂。」他強調，由負責大流行病的機構CDC來傳達訊息很重要。