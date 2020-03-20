美國眾議員致函陸駐美大使 譴責中共驅逐記者

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）19日致函中國大陸駐美大使崔天凱，譴責中共驅逐美國記者，敦促中共外交部立即停止阻礙全球訊息流通，扭轉驅逐記者的決定，恢復已被撤銷的新聞機構記者證。

麥考爾在信函中說，對中共外交部近日來針對並驅逐美國記者表示「極其失望」；中共外交部在新冠肺炎疫情大流行中發布並宣傳假訊息，更加劇了他對中共這類無端和挑釁行為的關注。

麥考爾說，獲准在中國大陸工作的外國記者人數有限，他們受到世界上最嚴厲和最嚴格的待遇，包括監視、騷擾、拘留和暴力行為。而美國國務院最近試圖採取行動限制在美的中國大陸宣傳機構，他說「早就該這麼做了」。

麥考爾指，中共政府打擊訊息流通，對全世界構成威脅；中共外交官在推特散播陰謀論，這些策略將破壞世界上最重要的雙邊關係之一，並破壞全球安全。