疫情大流行 人口普查暫停 美鼓勵民眾多用線上回覆

就在美國人口普查局已在全美大部分地區開展2020年人口普查計算工作的一周後，考量新冠病毒疫情、普查員和大眾的健康與安全，普查局即日起暫停實地訪查工作為期兩周。

普查局官員表示，在全球疫情大流行期間，他們仍持續監控每十年一次的人口普查所有活動，截至18日為止，已至少有1100萬戶家庭回答人口普查問卷。

大多數人口普查工作人員5月才會開始進行實地訪查，屆時他們將至未提交問卷的家庭進行現場訪查。不過，先前已有一些普查員開始實地訪查，主要針對一些沒有固定地址與大量季節性工人、無家可歸者，或住在大學宿舍、療養院和監獄者。

美國2020年人口普查行動上周正式在全美各地開展，包括郵寄通知及網站自行填寫問卷；普查局計畫雇用50萬工作人員進行普查工作，目前已有3萬1000人開始支薪。

十年一次的人口普查，當局鼓勵大多數人在線上回答問卷，也可在電話回答或郵寄問卷表格。普查局希望提高自發性普查回覆比例，可減少普查人員在今夏進行家家戶戶面對面訪查工作的必要性。人口普查局聲明指出，強烈鼓勵民眾在線上回覆普查問卷，也可以電話或郵件回覆。

人口普查專家安德森(Margo Anderson)認為，這次的普查實地訪查工作暫緩是史無前例。普查局也表示，2020人口普查原預定將於7月底截止，現在可能會調整。

2020人口普查將有助於決定每州國會席次與選舉人票，以及1兆5000億元的聯邦支出分配。積極展開普查外展工作的拉丁倡議組織「NALEO教育基金」執行長維加斯(Arturo Vargas)表示，贊成普查局延後實地訪查的決定。

他說，目前最簡單的普查方法，就是民眾自行透過線上、電話或郵寄回覆問卷；他說，「新冠病毒疫情大流行的緊急狀況，正是政府需要準確人口普查數據的原因。」