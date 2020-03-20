疫情緊張 航班大縮 美機場安檢人數銳減

新冠肺炎疫情全球大流行嚴重影響了航空運輸，導致飛行旅客大減，在美國機場接受安檢的人數每天不到百萬，運輸安全局19日公布資料顯示，全國機場17日僅安檢98萬3225人，為2011年2月1日以來最少。

2011年2月1日是北美地區出現的大暴風雪，導致空中交通大亂，大量航班被取消。如今是川普總統13日宣布進入緊急狀態，美國對歐洲多數國家實行旅行禁令，公共衛生部門警告民眾停止不必要的飛行，結果14日在機場接受安檢的旅客，就比去年同期減少百萬。

安檢人員身處疫情的第一線，運安局迄今至少八人感染新冠病毒，整個國土安全部系統至少13人染上，其中兩人來自國安部的反大規模殺傷性武器辦公室，而該辦公室在機場安檢中，為減緩疫情的擴散發揮重要作用。

航空業在疫情爆發以來受到沉重打擊，美國航空界公司協會本周要求聯邦政府提供紓困，表示由於飛行需求大幅下降，航空公司無法維持生計，希望政府提供數百億元的貸款、資助和減稅。川普18日表示將為航空業提供紓困，說「航空公司將是紓困的頭號重點，他們從客滿到沒有乘客，現在是戰爭，我們將贏得戰爭。」

但任何紓困方案都是敏感的政治問題，尤其是川普曾批評歐巴馬政府為汽車行業紓困。參院少數黨領袖舒默等民主黨人表示，任何紓困計畫都要規定對工人的保護，並體現出民主黨人在大選之年與共和黨人的不同。

民主黨人不願為航空公司紓困的另一個因素，是主要航空公司在過去10年投入大量資金回購本公司的股票，舒默在參院說，航空公司不應大肆回購股票，而是應未雨綢繆。