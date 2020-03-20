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未告知公司、隱瞞新冠病情回中國 波士頓華女被開除

世界日報 / 記者唐嘉麗╱波士頓報導
Biogen公司。 路透
Biogen公司。 路透

37歲的Biogen公司統計部助理主任黎姓華女因為隱瞞病情，在疑似感染新冠病毒情況下，全家三人飛回中國醫治，現在面臨中國政府「違反防止傳染病法」的刑事調查，任職的Biogen公司19日也決定解雇黎女。

因中國媒體報導，此事近日在社交媒體掀起熱議；多數人譴責她隱瞞病情，不顧其他旅客安全的自私做法；也有少數華人同事朋友表示能夠體諒患者無法接受醫療照顧的緊張與焦慮。

住在波士頓近郊貝爾蒙鎮的黎女並沒有參加2月底在波士頓召開的Biogen公司高階經理會議，但之後接觸被感染的與會者而出現症狀。據中國媒體報導，她聲稱三度在美要求檢測未果，才與家人搭機回中國。但她先服下退燒藥，通過機上體溫檢測，謊稱沒有發燒，直到快飛抵中國才向空服人員吐實。

Biogen發言人19日發表聲明確認黎女是公司員工，前往中國是個人決定，並未通知公司，也無視醫護人員的指示，「對中國媒體報導的情況深感失望」，公司本周決定終止雇用黎女。

Biogen公司跨國高層會議2月26至27日在波士頓濱海萬豪酒店舉行，後發現群聚感染，175名與會者和該公司員工陸續接受檢測，現有97例確診。據中國媒體和波士頓環球報，黎女在麻州出現發燒、咳嗽等病症，並於3月初在麻省總醫院接受檢測，但在結果出來之前就飛往中國。新華社報導，黎女和家人是新冠確診病患。

貝爾蒙特衛生局19日發聲明說，本月初曾接獲黎女電話，稱她出現新冠症狀，要求送她去醫院測試；但她後來說，不要救護車，自己會開車去醫院。兩天後，該局收到該鎮有新冠檢測陽性案例，之後試圖到府、電話、短信聯絡黎女，都沒能聯繫上她。

事情發生後，衛生局接獲民眾反映中國媒體相關報導，立刻通報麻州衛生廳，麻州航港署獲訊後已通知可能在搭機時與黎女一家三口接觸的旅客。

據中國媒體報導，黎女正在醫院接受新冠肺炎治療，她的丈夫也呈陽性；飛機上接近她和家人的近60人正在隔離。

波士頓 衛生局 發燒

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