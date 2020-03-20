代理情報總監 突開除代理情報主任

國家反恐中心(NCTC)代理主任崔沃斯(Russell Travers)突遭國家情報代理總監開除，知情人士擔憂，此舉可能是川普政府為清洗反恐中心的專業人士而採取的一個步驟。

國家反恐中心是九一一恐怖攻擊後成立的，以保護美國將來免遭更多攻擊，但其職責和效能近來受到檢視。去年8月擔任代主任的崔沃斯，是備受敬重的職業情報官員，在政府工作40多年。他在頂住上方壓力，堅持不裁員後，19日向同事證實，他已被國家情報代理總監格瑞尼爾(Richard Grenell)開除。

同時被開除的還有NCTC代理副主任霍爾。在NCTC發生人事大變動前數小時，川普總統宣布他有意提名五角大廈負責特戰和情報工作的米勒(Christopher Miller)領導NCTC，在米勒聽證前，將任命NCTC的一位副主任代行主任職責。

但格瑞尼爾的發言人質疑崔沃斯是被開除，國家情報助理總監聲明說，他們為崔沃斯提供了兩項選擇，或是調到新崗位或者退休，是崔沃斯不願赴新職，表示希望退休。

NCTC官員對崔沃斯的被解職遭遇感到震驚，說他是18日走進會議室準備向格瑞尼爾簡報時，被告知他將不能繼續在NCTC工作。但崔沃斯表示他既無意去新單位，也無意退休，格瑞尼爾問崔沃斯：「你要多久才能離開」，崔沃斯說完成交接需要數周。格瑞尼爾說「好吧，我們提供你退休機會」。

崔沃斯在給NCTC同事的告別信中說：「川普讚賞米勒的經驗，因此要他來NCTC，代理情報總監希望重組一個新團隊。NCTC正面臨一個國安專家團隊的審議，對我們是否有必要繼續存在進行評估。」