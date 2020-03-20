川普講稿特寫照 被拍到刪「新型冠狀病毒」改成「中國病毒」

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，美國總統川普（Donald Trump）周四（19日）在白宮出席疫情記者會時，被《華盛頓郵報》攝影記者博茨福德（Jabin Botsford）拍到其講稿上「新型冠狀病毒」一詞被墨水刪走，並改寫成「中國病毒」。

博茨福德將照片上載到Twitter，並寫道「這是總統川普當日在白宮的講稿特寫照，可以見到他將『新型冠狀病毒』一詞改成『中國病毒』。」網民對此反應兩極，有人留言批評「他是在用歧視來轉移施政無能」，但也有人表示贊同「他決定修改講稿用詞，以表達得更準確，這非常好」。

川普近日多次將新型冠狀病毒稱為「中國病毒」（Chinese Virus）。他周一（16日）在Twitter稱：「美國將盡力支持那些格外受中國病毒影響的行業，例如航空公司，我們將比以往更強大！」隨即引起巨大爭議；翌日他表示，不滿中國向外界散布「美國傳播病毒」的消息，但與其和中國爭辯，倒不如自己以病毒來源地稱呼，而病毒來自中國，所以這是一個非常正確的描述。他同時否認「中國病毒」具有污名化，反指北京的言論才是製造恥辱。

到了周三（18日）的記者會，川普劈頭便說：「我馬上要宣布對抗中國病毒行動的幾個重要進展」；之後他被傳媒問到「中國病毒」的說法是否涉及歧視，他謂，早前用「中國病毒」一詞是因為病毒來自中國，而非「美軍將病毒傳到當地」，當中不涉種族歧視。

世界衛生組織（World Health Organization）在日內瓦總部舉行記者會期間，衛生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）回應稱，川普的說法或會意外引起種族歧視。

截至周四，美國確診人數突破一萬，累計逾13350人，死亡人數增至約188人；國務院將全球旅遊警示提升至最高的第4級，建議國民不要外遊，在海外的美國人立即返國。

Close up of President @realDonaldTrump notes is seen where he crossed out "Corona" and replaced it with "Chinese" Virus as he speaks with his coronavirus task force today at the White House. #trump #trumpnotes pic.twitter.com/kVw9yrPPeJ — Jabin Botsford (@jabinbotsford) March 19, 2020

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文章授權轉載自《香港01》