美拼下周一通過經濟刺激案 參院版每人擬發1,200美元

美國財政部長米努勤表示，他正與美國兩黨國會領袖加緊討論，敦促國會能在下周一（23日）以前盡快通過大規模經濟刺激議案，因為現在大部分的美國經濟已因新冠病毒疫情爆發而停頓，消費者、企業與地方政府急需援手。

米努勤到國會與共和黨資深參議員開會後告訴記者：「我們下周一必須把工作完成，美國民眾需要我們趕快行動。我們的目標是國會能在周一通過，總統同一天就簽署。」

美國參院多數黨麥康諾（Mitch McConnell）周四（19日）提出參院版本的刺激方案，核心內容是給予個人退稅1,200美元，給結婚夫妻退稅2,400美元。排富條款則是個人收入超過9.9萬美元或夫妻收入超過19.8萬美元的納稅人，不能領。

參院版方案還為因新冠病毒疫情遭受衝擊的企業，提供了總額2,080億美元的貸款，其中580億美元，1,500億美元用於經濟受困領域。

租車業者Hertz、Avis和Enterprise-Rent-A-Car在18日聯名致函給米努勤，要求把租車業者也納入紓困對象，因為他們在航空公司停飛或大幅減班後，營運跟著受到嚴重衝擊。