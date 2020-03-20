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特斯拉組裝廠在加州抗疫要求下將停工 盤後股價摔9.7%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉位於美國加州Fremont的工廠24日起停工。 歐新社
特斯拉位於美國加州Fremont的工廠24日起停工。 歐新社

特斯拉（Tesla）在連日受到地方警察機關的壓力下，周四（19日）宣布24日起暫停其在加州車輛組裝廠的生產作業。位於紐約的太陽能屋頂集電瓦片廠也暫時停工，不過內華達電池廠會繼續運作。停產消息令特斯拉盤後股價一度重挫9.7%。

特斯拉在聲明中指出，「儘管已經採取所有知道的保健預防措施，繼續在特定幾個地點營運將為員工、員工家屬和供應商帶來挑戰。」

上個月特斯拉已幸運挾著當時飛漲的股價，成功籌資到23億美元，再加上去年年底公司資產負債表上的現金還有63億美元，公司在周四的聲明中特別提到，相信以足夠的流動性，成功度過這次新冠病毒疫情引發的、勢將延續一段時日的不確定性。

瑞士信貸分析師Dan Levy估計，特斯拉工廠停工每周將須要燒掉3億美元現金。

特斯拉 警察 運將

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