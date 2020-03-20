特斯拉組裝廠在加州抗疫要求下將停工 盤後股價摔9.7%
特斯拉（Tesla）在連日受到地方警察機關的壓力下，周四（19日）宣布24日起暫停其在加州車輛組裝廠的生產作業。位於紐約的太陽能屋頂集電瓦片廠也暫時停工，不過內華達電池廠會繼續運作。停產消息令特斯拉盤後股價一度重挫9.7%。
特斯拉在聲明中指出，「儘管已經採取所有知道的保健預防措施，繼續在特定幾個地點營運將為員工、員工家屬和供應商帶來挑戰。」
上個月特斯拉已幸運挾著當時飛漲的股價，成功籌資到23億美元，再加上去年年底公司資產負債表上的現金還有63億美元，公司在周四的聲明中特別提到，相信以足夠的流動性，成功度過這次新冠病毒疫情引發的、勢將延續一段時日的不確定性。
瑞士信貸分析師Dan Levy估計，特斯拉工廠停工每周將須要燒掉3億美元現金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言