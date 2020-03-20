快訊

慘烈！ 義大利新冠肺炎死亡人數超過中國大陸

川普考慮調解僵局 油價創史上最大漲幅 黃金微漲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價大漲創下史上最大單日升幅，美國總統川普表示他將在「適當時候」介入油價僵局。

原油期貨周四大漲24%，是自1983年開始交易以來的最大單日漲幅。不過今年油價仍下跌了近60%，在3月初的OPEC+會議談判破裂後，油價加速下跌。

川普表示，他正在兩大石油強權之間尋求 「媒介點」（medium ground），他說「這對俄羅斯來說是毀滅性的，因為整個經濟都以此為基礎，而且他們的價格是幾十年來最低的」。

「我想說這對沙烏地阿拉伯來說非常糟糕。但是他們正處於爭奪戰，他們在爭奪價格，在爭奪產出。在適當的時候，我會介入」。

紐約商業交易所4月交割西德州中級原油（WTI）攀升4.85美元，收於每桶25.22美元。全球基準倫敦ICE期貨歐洲交易所布蘭特原油大漲3.96美元，至28.84美

元。

●黃金微升

黃金期貨周四在上漲和下跌之間波動，隨著美元上漲，盤中一度下跌1.2%。投資人拋售黃金以籌集現金和彌補其他市場損失的壓力，使得本月金價大跌。

紐約4月交割黃金期貨價格上漲0.1%，收於每英兩1,479.30美元。其他貴金屬方面，紐約商品交易所的白銀上漲，而紐約商業交易所的白金下跌，鈀金則上漲。

疫情導致廣泛停產

福特汽車、通用汽車和飛雅特克萊斯勒的美國工廠暫停生產，加劇了汽車用金屬（包括銅、鋁、鈀和鋼）的需求放緩。通用汽車還將暫停在加拿大的生產。在疫情爆發之初，中國就採取了類似的措施。

ED&F Man Capital Markets分析師Ed Meir在一封電子郵件中表示，「坦白說，我們對全球經濟癱瘓的程度感到震驚。」「在這種價位，礦業公司和冶煉廠減產、縮減擴張計畫、減少資本支出或三者結合的壓力將會增大。」

倫敦金屬交易3個月期銅本月累計下跌14%，周四結算價報4,825美元。

紐約 油價 疫情

延伸閱讀

美考慮干預油市 紐約油價飆漲近24%史上最猛

中國首傳境內零新增新冠肺炎病例 川普：誰知道

川普無意暫停對陸加稅

川普屢稱「中國病毒」 英媒：意在卸責

相關新聞

中國首傳境內零新增新冠肺炎病例 川普：誰知道

中國昨天首度創下境內沒有新增武漢肺炎確診病例記錄，美國總統川普表示，「我希望是真的，誰知道呢？」他也再度譴責中國隱瞞疫情...

美民主黨初選 桑德斯撤廣告

資深顧問表示，在最近幾州的民主黨內初選慘敗給前副總統拜登後，桑德斯（Bernie Sanders）正在重新評估其參選總統的選情，並已暫停在臉書的宣傳廣告。不過，桑德斯競選團隊駁斥桑德斯將停止競逐白宮的傳聞。

連線訪問走針變鬥嘴！主播州長兄弟檔互嗆「媽最愛我」

美國有線電視新聞網（CNN）主播克里斯•郭謨（Christopher Cuomo）18日連線訪問紐約州州長、胞兄安德魯•...

上網買口罩小心上當！美國需求激增引爆詐騙潮

美國最大醫療口罩製造商Prestige Ameritech警告，新冠疫情蔓延導致口罩需求暴增，也引發一波詐騙潮，一些騙徒...

癌症、心臟手術紛延期 美國集中醫療資源抗疫

新冠疫情導致天下大亂，醫療界也不例外；隨著病毒擴散，各種科系的醫師都忙著改變醫療安排，一些癌症手術、心臟支架手術，甚至治療不孕症程序紛紛延期；主導全美防疫的副總統潘斯18日敦促全國醫院...

醫療超載！全美口罩、防護衣下周耗盡

醫療產業人士表示，各地養老院和醫院的口罩、長袍等防護用品可能在下周用盡，至少一個機構已用塑膠袋自製防護衣；國防部17日表示，將提供500萬個防護型口罩給衛生福利部(HHS)應急；川普總統18日宣布...

疫情在美國延燒 西雅圖地區已出現物資搶購潮

旅居美國8年的陳姓男子，居住在美國華盛頓州的西雅圖，2月曾與友人搭乘國內航線的班機抵達內華達州的拉斯維加斯，旅途過程中，...

美國災難一波波…洪水、大雪、龍捲風 強烈風暴從西向東移

災害似乎一波未平一波又起，美國西半部居民近日除了應付新冠肺炎正忙得焦頭爛額，但就連老天也不賞臉，自18日上午開始，全美各地就傳出各種氣候災害。

阿波羅15號環月太空人辭世 享年88歲

1971年阿波羅15號環月太空人沃登(Al Worden)18日辭世，享年88歲 。家屬說他在睡夢中過世。

川普自稱像戰時總統 將動用國防生產法抗疫

美國總統川普今天自稱像是戰時總統，將加快亟需的醫療設備生產，派出海軍醫療艦部署到受疫情重創的紐約州，並說預估失業率恐達2...

影／衛生紙貨架空空如也 小提琴家演奏鐵達尼插曲哀悼

美國加州洛杉磯2位小提琴家穿上全套禮服和救生衣，帶著小提琴，來到空空如也的衛生紙貨架前，重現電影《鐵達尼號》沉船前的演奏...

美參院通過法案 因應疫情提供帶薪病假、資助病毒檢測

美國參議院周三（18日）通過因應新冠病毒疫情各種配套救濟的第二個主要法案，內容為提供帶薪病假、弱勢族群食物援助、資助病毒...

熱門新聞

中千萬樂透開心請客「花完畢生積蓄」兌獎後發現悲劇了

美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點

ECB緊急宣布7,500億歐元購債計畫 美股期指應聲翻紅

夫妻買新家驚見木板出現蛇頭 打開發現150隻蛇狂扭

在家上班也要維持儀式感？男子在浴室「偽通勤」笑翻網友

國際油價重挫24％ 瀕臨每桶20美元保衛戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。