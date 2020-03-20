川普考慮調解僵局 油價創史上最大漲幅 黃金微漲

國際油價大漲創下史上最大單日升幅，美國總統川普表示他將在「適當時候」介入油價僵局。

原油期貨周四大漲24%，是自1983年開始交易以來的最大單日漲幅。不過今年油價仍下跌了近60%，在3月初的OPEC+會議談判破裂後，油價加速下跌。

川普表示，他正在兩大石油強權之間尋求 「媒介點」（medium ground），他說「這對俄羅斯來說是毀滅性的，因為整個經濟都以此為基礎，而且他們的價格是幾十年來最低的」。

「我想說這對沙烏地阿拉伯來說非常糟糕。但是他們正處於爭奪戰，他們在爭奪價格，在爭奪產出。在適當的時候，我會介入」。

紐約商業交易所4月交割西德州中級原油（WTI）攀升4.85美元，收於每桶25.22美元。全球基準倫敦ICE期貨歐洲交易所布蘭特原油大漲3.96美元，至28.84美

元。

●黃金微升

黃金期貨周四在上漲和下跌之間波動，隨著美元上漲，盤中一度下跌1.2%。投資人拋售黃金以籌集現金和彌補其他市場損失的壓力，使得本月金價大跌。

紐約4月交割黃金期貨價格上漲0.1%，收於每英兩1,479.30美元。其他貴金屬方面，紐約商品交易所的白銀上漲，而紐約商業交易所的白金下跌，鈀金則上漲。

●疫情導致廣泛停產

福特汽車、通用汽車和飛雅特克萊斯勒的美國工廠暫停生產，加劇了汽車用金屬（包括銅、鋁、鈀和鋼）的需求放緩。通用汽車還將暫停在加拿大的生產。在疫情爆發之初，中國就採取了類似的措施。

ED&F Man Capital Markets分析師Ed Meir在一封電子郵件中表示，「坦白說，我們對全球經濟癱瘓的程度感到震驚。」「在這種價位，礦業公司和冶煉廠減產、縮減擴張計畫、減少資本支出或三者結合的壓力將會增大。」

倫敦金屬交易3個月期銅本月累計下跌14%，周四結算價報4,825美元。