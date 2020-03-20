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美民主黨初選 桑德斯撤廣告

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

資深顧問表示，在最近幾州的民主黨內初選慘敗給前副總統拜登後，桑德斯（Bernie Sanders）正在重新評估其參選總統的選情，並已暫停在臉書的宣傳廣告。不過，桑德斯競選團隊駁斥桑德斯將停止競逐白宮的傳聞。

路透報導，隨著拜登在黨內初選出線的機率與日俱增，桑德斯放棄競選的壓力愈來愈大。不到四個星期前，這位佛蒙特州參議員似乎有望贏得民主黨提名，並在11月迎戰共和黨的現任總統川普。

在周二（17日）舉行的佛羅里達、伊利諾和亞歷桑納等三州初選中，拜登都獲得壓倒性勝利，有效斷絕桑德斯出線希望，即使新冠肺炎疫情可能迫使候選人在未來幾周甚至數月之內仍無法參加競選。

桑德斯競選辦公室主任夏奇爾（Faiz Shakir）說：「下一場初選至少在三周後。桑德斯參議員正打算與支持者溝通，評估其選情。」

根據桑德斯競選發言人凱斯加（Mike Casca）說，桑德斯的競選團隊決定撤掉臉書廣告，主要是為「保留資源」。

許多民主黨人擔憂會重蹈2016年桑德斯與希拉蕊打得慘烈局面，最後由希拉蕊出線。但桑德斯的一些盟友勸他即便不能贏也要競選到底，從而獲取更多籌碼，以影響黨員代表大會所制定的黨綱。

疫情警戒升高，已迫使數州宣布推遲初選，包括原本預定在周二舉行初選的俄亥俄州。目前唯一預定在4月4日之前舉行初選的是波多黎各，但當地議員似乎也準備延期至4月底。

桑德斯 民主黨 拜登

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