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川普前經濟顧問：4月就業報告數據恐史上最差
曾擔任川普白宮經濟顧問委員會主席的哈賽特（Kevin Hassett）19日接受CNN訪問時警告，4月的就業報告數據可能是史上最差（“the worst jobs number you ever saw”）。他還說，如果因為新冠肺炎疫情每個人都待在家裡6個月，那就像是經濟大蕭條（“it is like a Great Depression”）。
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