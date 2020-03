川普前經濟顧問：4月就業報告數據恐史上最差

曾擔任川普白宮經濟顧問委員會主席的哈賽特(Kevin Hassett)19日接受CNN訪問時警告,4月的就業報告數據可能是史上最差(“the worst jobs number you ever saw”)。他還說,如果因為新冠肺炎疫情每個人都待在家裡6個月,那就像是經濟大蕭條(“it is like a Great Depression”)。