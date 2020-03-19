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川普前經濟顧問：4月就業報告數據恐史上最差

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
美國白宮經濟顧問委員會主席哈賽特。路透資料照片
美國白宮經濟顧問委員會主席哈賽特。路透資料照片

曾擔任川普白宮經濟顧問委員會主席的哈賽特（Kevin Hassett）19日接受CNN訪問時警告，4月的就業報告數據可能是史上最差（“the worst jobs number you ever saw”）。他還說，如果因為新冠肺炎疫情每個人都待在家裡6個月，那就像是經濟大蕭條（“it is like a Great Depression”）。

新冠肺炎 川普 白宮

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