川普前經濟顧問：4月就業報告數據恐史上最差

2020年美國總統大選，在「超級星期二」後，篤定剩下最具代表性的一對高齡組合：77歲「老喬」——前副總統拜登（Joe Biden），對上78歲「老桑」——現任佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）。眼見各州初選結果陸續底定，拜登儼然勝券在握。許多人將桑德斯的初選失利，歸因於他過份鮮明的社會主義旗號。然而，自稱是社會主義者的桑德斯，他的政治立場真是美國人心中的社會主義？社會主義在美國為何始終是票房毒藥？

2020-03-19 09:00