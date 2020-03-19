醫療超載！全美口罩、防護衣下周耗盡

醫療產業人士表示，各地養老院和醫院的口罩、長袍等防護用品可能在下周用盡，至少一個機構已用塑膠袋自製防護衣；國防部17日表示，將提供500萬個防護型口罩給衛生福利部(HHS)應急；川普總統18日宣布，動用「國防生產法」(Defense Production Act)生產防護物資，對抗疫情並暫停法拍和驅逐令至4月，協助人們對抗疫情。

川普在白宮記者會中並形容自己是「戰時總統」，正在對抗無形的敵人，他矢言美國將會獲得全面勝利。

美國衛生保健協會(AHCA)首席醫療官吉佛茲(David Gifford)說：「我們真的需要大動作維持口罩和防護衣供給。」AHCA代表全美1萬5600個養老院，為主要貿易團體之一。

華盛頓州雷頓(Renton)的衛生機構總部行政人員利用塑膠、橡皮筋和雙面膠自製防護面罩，因為真的沒有新品可用。

產業團體呼籲成員延長使用防護設備的時間，並請牙醫等健康照護機構暫停提供非必要醫療。

聯邦醫療保險及醫療補助計畫服務中心(CMS)局長喜瑪‧維爾瑪(Seema Verma)18日建議醫師、牙醫和醫院暫停非必要醫療，確保醫療用品供給無虞。

紐約市急診室醫師桑恩(Calvin Sun)說：「我重複使用昨天的口罩，別無選擇。」

醫院人員說，醫護人員和醫院員工是抗疫前線，大批人力需要口罩、手套等防護用品維護自身安全，但隨著疫情擴散，醫院存貨銳減。

代表醫院協商醫療用品合約的Premie主管波威爾(Chaun Powell)說，醫院之前平均每周用掉2000個口罩，新冠肺炎疫情加劇後，每周消耗1萬4000個口罩。

正常而言，醫院通常都有足夠庫存，等待下批新貨抵達；但疫情肆虐，許多病患尋求醫療協助，導致醫院的防護用品供不應求。

在新冠病毒熱點華盛頓州的官員分別在上月29日和本月8日請衛福部配給更多口罩和防護衣；州長發言人表示，第二批請求12萬9000個口罩，而聯邦官員送來23萬個。

國防部長艾思博(Mark Esper)17日表示，軍方將支援衛福部約500萬個防護型口罩，對抗新冠肺炎疫情。

川普總統18日啟動國會在1950年韓戰爆發時通過的「國防生產法」，動員國防私人企業製作人工呼吸器和醫療設備，提供健康照護人員使用。