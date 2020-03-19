癌症、心臟手術紛延期 美國集中醫療資源抗疫

新冠疫情導致天下大亂，醫療界也不例外；隨著病毒擴散，各種科系的醫師都忙著改變醫療安排，一些癌症手術、心臟支架手術，甚至治療不孕症程序紛紛延期；主導全美防疫的副總統潘斯18日敦促全國醫院，集中醫療資源抗疫。

美聯社報導，面對病床和醫療用品告急，而且擔心病人受到感染，醫療團體本周敦促醫院和醫師加強防疫，包括取消選擇性手術，甚至許多進展緩慢或早期癌症手術。

美國防癌協會表示，美國各地都面對這種難題，不僅是癌症治療，一般醫療也是如此，「我們知道任何拖延都不好，但是我們可能沒得選擇。」

防癌協會也敦促民眾在疫情緩和之前，取消乳房X照射、直腸鏡和其他例行的癌症篩檢。

主持政府防疫作業的副總統潘斯，18日也敦促全國各地醫院取消所有選擇性醫療程序，集中醫療資源全力抗疫；白宮抗疫主管也向醫院和牙醫說，不必在未來兩周做的事情就不要做。

在疫情最嚴重的西雅圖，華盛頓大學醫院建議罹患雌激素引發的初期乳癌的患者，嘗試用荷爾蒙阻斷藥物延後開刀一、兩個月，因為這種常見乳癌腫瘤可能幾個月到幾年才形成，在未來數周擴散的可能性極低。

癌症專家說，許多攝護腺癌和甲狀腺癌手術也可以延期，其他一些癌症則較難決定，使醫師面對嚴格分配醫療資源的殘酷現實；隨著疫情擴大，把大量資源用於治療一個人的做法，與維護更廣大社會利益直接衝突的情況遲早會出現。

費城佛克斯‧切斯癌症中心外科主任說，他們正評估數以百計手術，把延期開刀可能造成的損害，與感染或傳播新病毒的風險加以衡量，「大家都聽到呼吸器和個人防護用品缺貨，可是血液和開刀的其他用品現在也很緊缺。」

心臟醫療團體也建議選擇性的心臟支架手術，不過為心臟病發作病人緊急打支架的程序不受影響。