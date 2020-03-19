阿波羅15號環月太空人辭世 享年88歲

1971年阿波羅15號環月太空人沃登(Al Worden)18日辭世，享年88歲 。家屬說他在睡夢中過世。

國家航空暨太空總署(NASA)署長布萊登斯坦發布悼唁說，沃登不論在太空、在地球的成就，永遠不會被忘記。沃登曾參與「羅傑斯先生的鄰里」(Mister Rogers` Neighborhood )節目，以親身經驗向兒童解釋登月過程，啟發下一代探索太空的好奇心。

沃登等三人1971年的登月任務，另兩位太空人在月球表面從事人類首度駕車測試，他則開著太空船環繞月亮等候。

史考特(David Scott)和歐文(Jim Irwin)試車完畢，回到奮進號太空艙後，沃登走出艙門，在離地球32萬2000公里的太空「行走」，人類首度在離地這麼遠的外太空，檢查儀器、取回錄影片。他在艙外待了38分鐘。

他回憶那次任務說，他站在離地球那麼遠離月球那麼近的地方，「不是為了把月球看清楚些，而是為了回顧我們的家園。」

沃登1966年入選太空人訓練班，是第五年班的一員。阿波羅15號那次是他唯一一次太空任務，1975年從太空中心退休後，陸續在幾家航太公司服務。

1968年到1972年美國總共有24位太空人登月或繞月而飛，如今11位還活著。

鄉村出身的沃登在太空總署口述歷史中表示，西點軍校畢業加入空軍，開過飛機後，他猛覺飛行才是「我的本行。」

他說，駕駛太空船飛到月球，去跟開飛機沒甚麼兩樣，需要熟練技巧、學習新知就是了。「如果哪裡出了差錯，你得有分析能力，除此之外，就像開車一樣。」

他後來在加州山景市太空總署研究中心，擔任太空科學研究員，這對繞過月亮的他來說，「更能刺激心智發展。」