美國災難一波波…洪水、大雪、龍捲風 強烈風暴從西向東移

災害似乎一波未平一波又起，美國西半部居民近日除了應付新冠肺炎正忙得焦頭爛額，但就連老天也不賞臉，自18日上午開始，全美各地就傳出各種氣候災害。

西部從加州到德州等11個州於18日開始，全部淹沒在洪水、積雪和暴風雪的警報聲響中，加州內華達山脈(Sierra Nevada)則遭到暴風雪的肆虐，降雪量已經累積超過9.5呎，導致附近路樹倒塌和許多道路封閉；而在德州北方也受到暴風雨的襲擊，自上周末開始不斷降雨，洪水灌入大街小巷和社區，累積雨量也高達將近6吋。

目前加州的風雪正逐漸往東部移動，未來幾天可能在洛磯山脈和北美大平原附近帶來大雪；再者，德州的密德蘭(Midland)、達拉斯和奧克拉荷市(Oklahoma City)等，可能也會在18日開始受到嚴重雷暴雨的侵襲，若暴風圈持續往東部移動，達拉斯和福和市(Fort Worth)等區將可能會面臨嚴重淹水。

整個西部的暴風圈將在19日開始，逐漸從達拉斯往洛磯山脈和北美大平原移動，位於田納西州的曼斐斯(Memphis)則首當其衝，雷暴雨也可能將一路席捲至愛阿華州的第摩因市(Des Moines)；預計這場暴風圈將帶來許多傷害性的暴風、大型的冰雹和龍捲風。

此外，19日晚間還有一場暴風雪將席捲懷俄明州，且一路橫掃到內布拉斯加州，風速可高達每小時50哩，預估雪量可累積到8吋；暴風雪的範圍將一路擴散到上中西部和五大湖區，包括明尼蘇達州的首府聖保羅市(St. Paul)，及明尼亞波利斯市(Minneapolis)等，都可能會受到波及。

該暴風圈將持續移動，20日可抵達墨西哥灣地區(Gulf Coast)和北美東北部，龐大的雨勢和強烈的雷暴雨似乎也不可避免。

可能成為豪雨的重災區範圍包括德州、密西西比州和阿拉巴馬州，部分區域的累積雨量可能高達4吋；而洛磯山脈到北美大平原西部將成為大雪重災區，累積雪量的範圍可能高達1呎至2呎。