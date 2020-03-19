影／衛生紙貨架空空如也 小提琴家演奏鐵達尼插曲哀悼

美國加州洛杉磯2位小提琴家穿上全套禮服和救生衣，帶著小提琴，來到空空如也的衛生紙貨架前，重現電影《鐵達尼號》沉船前的演奏會，凸顯新冠肺炎引發的衛生紙之亂猶如一場災難。

《BBC》報導，這兩位音樂家是馮杜克（Bonnie von Duyke）和金索拉（Emer Kinsella）。兩人在超市演奏《與主更親近》（Nearer, My God, to Thee），路過的民眾顯然很開心，就連保全也都無意趕她們離開。演出完畢時他們還講出電影台詞：「各位，今晚與你們演出是我的榮幸。」

身為《鐵達尼號》影迷的金索拉表示，她覺得空空如也的衛生紙貨架是絕佳的演出地點。身為作曲家，她熱愛用音樂和民眾建立連結，這也是接觸他人、用歡笑療癒的大好機會。即便人們因疫情關在家，也能看到她們的演奏後大笑一場，凸顯藝術圈需要支持。