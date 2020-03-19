快訊

大逆轉！「義渠王」高雲翔性侵案 澳法院裁定罪名不成立

恐慌情緒蔓延...台股重挫近500點 2016年7月以來新低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／衛生紙貨架空空如也 小提琴家演奏鐵達尼插曲哀悼

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國加州洛杉磯2位小提琴家穿上全套禮服和救生衣，帶著小提琴，來到空空如也的衛生紙貨架前，重現電影《鐵達尼號》沉船前的演奏會，凸顯新冠肺炎引發的衛生紙之亂猶如一場災難。路透/PA
美國加州洛杉磯2位小提琴家穿上全套禮服和救生衣，帶著小提琴，來到空空如也的衛生紙貨架前，重現電影《鐵達尼號》沉船前的演奏會，凸顯新冠肺炎引發的衛生紙之亂猶如一場災難。路透/PA

美國加州洛杉磯2位小提琴家穿上全套禮服和救生衣，帶著小提琴，來到空空如也的衛生紙貨架前，重現電影《鐵達尼號》沉船前的演奏會，凸顯新冠肺炎引發的衛生紙之亂猶如一場災難。

《BBC》報導，這兩位音樂家是馮杜克（Bonnie von Duyke）和金索拉（Emer Kinsella）。兩人在超市演奏《與主更親近》（Nearer, My God, to Thee），路過的民眾顯然很開心，就連保全也都無意趕她們離開。演出完畢時他們還講出電影台詞：「各位，今晚與你們演出是我的榮幸。」

身為《鐵達尼號》影迷的金索拉表示，她覺得空空如也的衛生紙貨架是絕佳的演出地點。身為作曲家，她熱愛用音樂和民眾建立連結，這也是接觸他人、用歡笑療癒的大好機會。即便人們因疫情關在家，也能看到她們的演奏後大笑一場，凸顯藝術圈需要支持。

馮杜克則說，她當下只覺得想哭，因為感覺大家都在一艘沉沒中的船上，讓她想起鐵達尼號。雖然找不到演奏場所，但她很樂意在雜貨店拉琴，為其他人帶來希望和歡笑。她還指，現在到處都有音樂會和演奏活動被取消，導致許多音樂家和自由工作者失業。身為自由工作的音樂家，她還不會放棄，希望觀眾在減少人際接觸之際，還能注意到她的演奏。

電影《鐵達尼號》經典一幕：沉船前的演奏會。Paramount Pictures
電影《鐵達尼號》經典一幕：沉船前的演奏會。Paramount Pictures

衛生紙 鐵達尼號 新冠肺炎

延伸閱讀

賭城關閉 內華達州暫停所有非必要商業活動

好市多衛生紙用過回不去？ 一缺點掀網論戰：沒那麼神

防新冠肺炎擴散 哥倫比亞宣布國家進入緊急狀態

北約前秘書長索拉納 確診新冠肺炎住院

相關新聞

影／衛生紙貨架空空如也 小提琴家演奏鐵達尼插曲哀悼

美國加州洛杉磯2位小提琴家穿上全套禮服和救生衣，帶著小提琴，來到空空如也的衛生紙貨架前，重現電影《鐵達尼號》沉船前的演奏...

折斷桑德斯的左翼：「美國社會主義」為何不被接受？

2020年美國總統大選，在「超級星期二」後，篤定剩下最具代表性的一對高齡組合：77歲「老喬」——前副總統拜登（Joe Biden），對上78歲「老桑」——現任佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）。眼見各州初選結果陸續底定，拜登儼然勝券在握。許多人將桑德斯的初選失利，歸因於他過份鮮明的社會主義旗號。然而，自稱是社會主義者的桑德斯，他的政治立場真是美國人心中的社會主義？社會主義在美國為何始終是票房毒藥？

美參院通過法案 因應疫情提供帶薪病假、資助病毒檢測

美國參議院周三（18日）通過因應新冠病毒疫情各種配套救濟的第二個主要法案，內容為提供帶薪病假、弱勢族群食物援助、資助病毒...

為何不早說？ 川普：中國大陸絕對可以早示警疫情

美國總統川普18日在白宮舉行疫情說明記者會，首次對中國大陸處理疫情表達微詞，「中國大陸絕對可以早對美國示警（但他們沒有）...

美國撒錢 擬每人發1,000美元

川普政府為遏制新冠肺炎疫情蔓延對經濟的影響，正在討論一套計畫，支出規模多達1.2兆美元，包括兩周內直接向每個美國人至少支付1,000美元。

美擬砸30兆紓困 考慮每人發3萬元現金

新冠肺炎疫情肆虐，美國川普政府決定與國會協商，推出規模超過一兆美元（約台幣卅兆元）的大型經濟振興方案紓困，包括可延緩繳稅和給予企業貸款擔保；財政部長米努勤十七日說，政府考慮兩周內發放現金給民眾，可能方案是每人發給一千美元（約台幣三萬元）。日本媒體報導，日本政府也在研議發放每人一萬兩千日圓（約台幣三千四百元）以上現金，提振消費和經濟。

川普再稱「中國病毒」：很精確用詞

美國總統川普十七日再度使用「中國病毒」（Chinese Virus）一詞，並說因中國大陸先散布「美軍傳播病毒」的錯誤訊息，他必須稱「中國病毒」表示病毒的確來自中國大陸，「這是很精確的用詞」。

拜登再奪3州 桑德斯鬥志鬆動

美國三個州十七日舉行總統提名初選，民主黨參選人前副總統拜登三州全勝，贏得佛羅里達州、伊利諾州和亞歷桑納州，在全美面臨新冠病毒影響之際，提名所需的一千九百九十一張黨代表票，拜登已掌握過半，可望穩定邁向提名之途。佛蒙特州聯邦參議員桑德斯接下來反敗為勝的機會日漸渺茫。

近28年來最強！美國鹽湖城發生規模5.7地震

根據美國地質調查所，美國猶他州當地時間18日上午約7時9分發生規模5.7地震，震央位於鹽湖郡麥格納鎮北北東方6公里處，深...

遏阻疫情蔓延！川普暫時關閉美加邊境「非必要」交通

美國總統川普18日宣布，為遏阻新冠肺炎疫情蔓延，將針對「非必要」交通，暫時關閉美國與加拿大邊境。

傳美財長警告 疫情最壞情況美國失業率恐飆上20%

美國聯邦參議院共和黨消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國財務部長梅努欽今天上午提醒參院共和黨議員，若不採取紓困...

羅比尼警告！新冠肺炎導致的經濟衰退會比金融海嘯嚴重

有「末日博士」稱號的知名經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）警告，新冠肺炎疫情導致的全球經濟衰退，將會比20...

熱門新聞

美股道瓊指數早盤崩跌逾1,300點 台積電ADR崩逾9%

沙國再出重手打擊俄國 紐約油價重挫12%

為何不早說？ 川普：中國大陸絕對可以早示警疫情

全球恐陷入衰退！國際油價重挫至SARS以來低點

道瓊指數跌破兩萬點關卡 美股三天內二度觸發熔斷

經濟解析／為何油價可能跌到只剩20美元？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。