美參院通過法案 因應疫情提供帶薪病假、資助病毒檢測
美國參議院周三（18日）通過因應新冠病毒疫情各種配套救濟的第二個主要法案，內容為提供帶薪病假、弱勢族群食物援助、資助病毒檢測等。現在國會正為追加而來的經濟救援方案快馬加鞭審查投票。川普政府目前預估整套計畫規模在1.3兆美元。
這項法案14日已在眾議院通過，現在參院通過後，即可提交川普啟動執行。周三參院投票之時，兩黨國會領袖已經在商討下一個因應疫情議案。
18日通過的這項法案，讓員工人數少於500人公司的員工，最多可有12周的帶薪家庭照顧或病假來處理因新冠病毒發生的情況。包括居家療養或子女因學校停課需要有人照顧等。
法案也為支應病毒檢測費用提供法源，並且支援失業、提供食物，將為美國各州送入聯邦政府最新援助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言