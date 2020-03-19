美參院通過法案 因應疫情提供帶薪病假、資助病毒檢測

美國參議院周三（18日）通過因應新冠病毒疫情各種配套救濟的第二個主要法案，內容為提供帶薪病假、弱勢族群食物援助、資助病毒檢測等。現在國會正為追加而來的經濟救援方案快馬加鞭審查投票。川普政府目前預估整套計畫規模在1.3兆美元。

這項法案14日已在眾議院通過，現在參院通過後，即可提交川普啟動執行。周三參院投票之時，兩黨國會領袖已經在商討下一個因應疫情議案。

18日通過的這項法案，讓員工人數少於500人公司的員工，最多可有12周的帶薪家庭照顧或病假來處理因新冠病毒發生的情況。包括居家療養或子女因學校停課需要有人照顧等。

法案也為支應病毒檢測費用提供法源，並且支援失業、提供食物，將為美國各州送入聯邦政府最新援助。