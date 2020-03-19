庫德洛：美政府可能考慮入股需紓困企業

白宮首席經濟顧問庫德洛表示，川普政府可能會考慮入股那些受新冠疫情衝擊、尋求納稅人紓困協助的企業。

庫德洛18日在白宮表示：「其中一個構想是，如果我們提供協助，我們可能會取得一些股權。」他指出，美國政府在2008年為通用汽車公司（GM）提供紓困，入股通用，是聯邦政府寫下的一樁好交易。

不過庫德洛審慎表示，入股需紓困企業的做法只是眾多選項之一，關於新冠疫情刺激立法措施的最終型形式，仍將取決於白宮與國會的協商結果。

庫德洛說：「這種事情是船到橋頭自然直。」他表示，如果疫情對經濟的衝擊遠超過預期，川普政府還可在1.3兆美元刺激計畫提案之外再加碼，「將採取一切手段」。

然而回顧2009年，當時是前總統歐巴馬執政時期，庫德洛批評政府協助通用一事，直稱紓困通用是「對自由市場資本主義的一記攻擊」。