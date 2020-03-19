為何不早說？ 川普：中國大陸絕對可以早示警疫情

美國總統川普18日在白宮舉行疫情說明記者會，首次對中國大陸處理疫情表達微詞，「中國大陸絕對可以早對美國示警（但他們沒有）」，另外，川普也說，他不認為中國大陸特意造成目前情況。

川普18日記者會上說明打擊疫情的進展時，使用「中國病毒」（Chinese Virus）來形容新型冠狀病毒。他在接受記者提問時說，他只是要精確表達「它來自中國大陸」，這也不代表自己是種族主義者。

「若美國更早知情，將會有所幫助」，川普表示，「但這來自中國，毋需質疑」。

新冠肺炎疫情爆發至今，川普從未對疫情來源國中國大陸說過重話，還不斷重申美中聯手抗疫，關係良好，當有記者追問川普是否認為中國大陸隱匿疫情導致全世界大爆發，川普未曾正面答覆。這是他首次對中國大陸處理疫情表達抱怨。

川普13日發布全國緊急狀態，18日宣布已簽署「國防生產法」（the Defense Production Act)，以備不時之需。另外，川普提到，在全國緊急狀態中，國務院轄下的全國救災管理局（FEMA）已將新冠肺炎疫情列為最高等級處理，並據此，美國將派出兩艘大型醫療船分別前往紐約和西岸，目前西岸停泊點還沒敲定。

川普說，仁慈號（Mercy）將前往紐約，紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）已此事為之振奮；而停泊在聖地牙哥的醫療船「舒適號（Comfort）」已做好準備，近期將會決定前往何處，下周就可出發。

川普表示，將進一步擴充病毒測試量能，而美國政府在與民間攜手合作下，有所進展，他將在今日稍晚或明日舉行記者會說明這個好消息。

白宮正著手規畫振興經濟紓困方案，由財政部長米努勤(Steven Mnuchin)負責，據華郵報導，米努勤17日與國會議員溝通時提到，若不盡快動作，失業率將從現在的，失業率將從2月的3.5%提高到20%。對此，川普表示，他不這麼認為，這是最壞情況，但他不認同。

另外，有記者詢問川普怎麼看待中國大陸外交部宣布驅逐紐時、華郵和華爾街日報的記者，川普說，3大報社各自有各自的爭議，但他不樂見此事。