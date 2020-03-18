川普對休閒遊客關閉美、加邊境 貿易不受影響
美國總統川普18日宣布，為遏阻新冠肺炎疫情蔓延，將對美國與加拿大之間的「非必要」交通，暫時關閉美、加邊境。
川普推文說：「兩國同意，我們將對非必要交通暫時關閉與加拿大接壤的北部邊境。」他還說：「貿易將不受影響。細節容後補述！」
知悉詳情的官員向彭博資訊透露，這項禁止兩國之間跨境觀光旅遊的無限期禁令，將對企業和商務往來提供「廣泛的豁免」。
加拿大總理杜魯多隨後召開記者會說：「我今晨剛與川普總統再度通話，我們同意，加拿大和美國都將暫時限制跨越美、加邊界的非必要旅遊。」
杜魯多也在記者會上宣布，將推出規模近210億美元的財政刺激方案，以支持加國經濟度過新冠疫情危機。
近日來，各國為遏阻疫情持續擴散，紛紛宣布大規模封境行動。杜魯多周一即表示，將禁止外籍人士入境，但美國公民不在此限。歐盟周二隨即宣布，因應新冠疫情，將對非歐盟公民關閉邊界。
美、加邊境是世上最長的兩國邊界。
加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freedland）周二在記者會上，曾談到關閉美、加邊境可能產生重大影響。
方慧蘭當時說：「將近20萬人天天跨越這邊境，而跨境交流對位於邊界兩邊的加國人和美國人而言，都形同是一條命脈。」
她指出，往返美、加兩地的卡車載貨跨越邊境，讓兩國人民生活物資不缺，亟需的藥品供應也無虞，勞工也天天穿越邊境，基於兩國關係獨特，邊界情況處理妥當十分重要。
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