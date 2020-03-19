美國撒錢 擬每人發1,000美元

川普政府為遏制新冠肺炎疫情蔓延對經濟的影響，正在討論一套計畫，支出規模多達1.2兆美元，包括兩周內直接向每個美國人至少支付1,000美元。

知情人士透露，美國財政部長米努勤提議，要在4月底前開出2,500億美元的支票，如果美國仍處國家緊急狀態，將於四周後再寄出總額5,000億美元的支票。

米努勤17日在川普也出席的白宮簡報會上表示，「美國人現在需要現金，而總統想立即提供現金。我的意思就是現在，在接下來的兩周內。」他隨後在國會山莊告訴記者：「這是一個很大的數字。對美國來說，現在是一個非常重大的時期。我們提出了一項提案，該提案將為經濟體注入1兆美元。」

知情人士透露，川普政府原本討論的是一個總規模8,500億美元的紓困計畫，但後來討論的金額高達1.2兆美元。若獲通過，將是史上最大紓困方案之一；2008年金融危機時美國政府所提紓困方案，規模為7000億美元。

直接發放現金是米努勤和國會洽談的刺激經濟方案的一部分。據了解川普政府尚未確定發給現金的金額，但希望能每人1,000美元以上。

知情人士透露，財政部提案包括3,000億美元用於小企業貸款，2,000億美元投入穩定基金，需現金支付的計畫有2,500億美元等，加上延後繳稅，總規模將達1.2兆美元。

米努勤表示，政府不打算將支票寄給百萬富翁，但他強調這個計畫的緊迫性。根據華盛頓郵報導，米努勤也示警，若不早點動作，失業率將從2月的3.5%提高到20%。西維吉尼亞州17日通報首例新冠肺炎確診病例後，全美50州宣告淪陷。

聯準會（Fed）17日祭出兩道緊急放款機制，在金融市場因新冠肺炎大流行而資金短缺之際，保持融資暢通。

聯準會經財政部同意動用緊急授權，先宣布建立商業票據籌資機制（Commercial Paper Funding Facility），將從外匯穩定基金中拿出100億美元做為信用保障。同日較晚Fed也徵得財政部同意，再宣布主要交易商信用機制（PDCF）。