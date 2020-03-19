美擬砸30兆紓困 考慮每人發3萬元現金

新冠肺炎疫情肆虐，美國川普政府決定與國會協商，推出規模超過一兆美元（約台幣卅兆元）的大型經濟振興方案紓困，包括可延緩繳稅和給予企業貸款擔保；財政部長米努勤十七日說，政府考慮兩周內發放現金給民眾，可能方案是每人發給一千美元（約台幣三萬元）。日本媒體報導，日本政府也在研議發放每人一萬兩千日圓（約台幣三千四百元）以上現金，提振消費和經濟。

米努勤在白宮疫情記者會上說，發錢對象應會排富，「我們不需要給年賺百萬的人支票」，實際金額留待與國會討論。美國總統川普則說，發放時間越快越好。二○○八年金融風暴時，美國也曾發放每人六百美元現金。

米努勤表示，將保持股市開放，但可考慮縮短交易時間。這項振興經濟方案提出後，前一天美股道瓊工業指數頗受激勵，十七日回漲逾千點，但十八日開盤又重挫逾千點。這項方案須獲得參眾兩院支持，但目前兩黨對內容都還有意見。

華盛頓郵報報導，米努勤示警，若不早點動作，美國失業率可能從二月的百分之三點五提高到百分之廿。

這項一兆美元的計畫將是史上最大紓困方案之一，超過二○○八年金融危機時美國政府所提七千億美元紓困方案。提案包括三千億美元用於小企業貸款，兩千億美元投入穩定基金等。

日本朝日電視台報導，日本政府也在研究發放現金給民眾，初步構想是發給育兒家庭及低收入人士，每人至少一萬兩千日圓。

另外，英國財長蘇納克十七日宣布史無前例的三千三百億英鎊（約台幣十二兆元）資金，向企業提供擔保援助。歐洲其他國家也紛紛擬定紓困方案，包括西班牙提出兩千億歐元貸款或信用擔保補助，法國承諾以四百五十億歐元協助小企業，瑞典央行將加購三千億克朗證券。