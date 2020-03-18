聽新聞
test
0:00 / 0:00
遏阻疫情蔓延！川普暫時關閉美加邊境「非必要」交通
美國總統川普18日宣布，為遏阻新冠肺炎疫情蔓延，將針對「非必要」交通，暫時關閉美國與加拿大邊境。
川普推文說：「兩國同意，我們將對非必要交通暫時關閉與加拿大接壤的北部邊境。」
他說：「貿易將不受影響。細節容後補述！」
We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言