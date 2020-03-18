遏阻疫情蔓延！川普暫時關閉美加邊境「非必要」交通

「桑德斯二度退選...倒數計時中？」儘管疫情警戒升溫中，2020年美國總統大選的民主黨初選，17日晚間仍在一片混亂中，如期展開「關鍵星期二」同步投票。原本規劃的4州初選裡，只有佛羅里達、伊利諾與亞歷桑那正常投票；另一關鍵大州俄亥俄，則因「防疫優先」臨時強制延期。儘管投票狀況因疫情影響相對清淡，但大幅領先的前副總統拜登（Joe Biden）不僅「全取三州」，各州還拉開了至少20%領先幅度——這樣的結果不僅讓拜登提名的機會「越趨明朗」，感嘆時不我予的對手桑德斯（Bernie Sanders），也正面臨民主黨中央以「計票數學」與「疫情加溫」為由的退選逼宮。

2020-03-18 16:25