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遏阻疫情蔓延！川普暫時關閉美加邊境「非必要」交通

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普18日宣布，為遏阻新冠肺炎疫情蔓延，將針對「非必要」交通，暫時關閉美國與加拿大邊境。

川普推文說：「兩國同意，我們將對非必要交通暫時關閉與加拿大接壤的北部邊境。」

他說：「貿易將不受影響。細節容後補述！」

加拿大 川普 新冠肺炎 COVID-19

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