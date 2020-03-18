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羅比尼警告！新冠肺炎導致的經濟衰退會比金融海嘯嚴重

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
「末日博士」羅比尼警告，新冠肺炎疫情帶來的經濟衰退將比2008年金融海嘯嚴重，政府的財政刺激將是關鍵。路透
「末日博士」羅比尼警告，新冠肺炎疫情帶來的經濟衰退將比2008年金融海嘯嚴重，政府的財政刺激將是關鍵。路透

有「末日博士」稱號的知名經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）警告，新冠肺炎疫情導致的全球經濟衰退，將會比2008年的全球金融海嘯更嚴重，政府的財政刺激政策對於減緩衝擊來說十分重要。

羅比尼17日接受Yahoo Finance專訪表示，現在市場低迷有其理由，「現在沒有太多值得樂觀的要素，我們能期待的就是接下來能否有合適的刺激方案，且規模必須至少要達國內生產毛額（GDP）的3%，這場危機將會非常嚴重，但只會是短期的衰退。」

為舒緩社會疏離的深遠影響，美國總統川普和顧問團正在討論大規模的刺激方案，包括發放現金給全部公民。

羅比尼同意這樣的做法，並建議國會盡快發放1,000美元給每位美國居民，避免為時已晚。「這不管你是年輕人還老人、有工作或沒工作、學生、正職員工或兼職員工、鐘點工、接案族或零工族，或者是小型企業。」「每個人都需要這筆錢或者其他東西，否則我們將會在這時候陷入經濟大蕭條。」

羅比尼預期這波衰退將會從本季開始，「非常有可能」持續到第3季。「但如果我們現在就實施貨幣寬鬆，如果我們透過系統性的隔離控制住疫情，也許疫情6、7月就會停止蔓延，今年第4季經濟就可能開始復甦。」

新冠肺炎 金融海嘯

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