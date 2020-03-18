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見證人恐染疫 德州一死囚延後60天處決

世界日報 / 編譯馬永慶╱綜合17日電
新冠肺炎疫情蔓延，病毒奪人性命，但卻也有人因疫情暫時保命；德州一名因殺害家人原定於18日被處決的死囚，被法院裁定暫緩行刑。示意圖／Ingimage
新冠肺炎疫情蔓延，病毒奪人性命，但卻也有人因疫情暫時保命；德州一名因殺害家人原定於18日被處決的死囚，被法院裁定暫緩行刑。示意圖／Ingimage

新冠肺炎疫情蔓延，病毒奪人性命，但卻也有人因疫情暫時保命；德州一名因殺害家人原定於18日被處決的死囚，被法院裁定暫緩行刑。

福斯新聞網報導，鑑於目前的衛生危機和執行死刑所需的巨大資源，德州上訴法院16日決定延後處決死囚胡默爾(John William Hummel)60天。

44歲胡默爾在2009年捅死35歲妻子喬伊(Joy Hummel)，及用球棒打死57歲岳父貝德福(Clyde Bedford)，因此被判處死刑。

證據顯示，他還用球棒打死五歲女兒茱蒂(Jodi Hummel)，但他只被裁定殺死妻子和岳父的死罪。

檢察官說，他殺死家人，以便可以向在便利店相遇的女子求愛。

胡默爾的辯護律師莫拉(Michael Mowla)辯稱，在18日處死胡默爾，可能有助長傳播新冠病毒。因為處決當天許多人會在漢斯維爾(Huntsville)州立監獄的死刑室觀看或見證行刑，其中包括懲教人員、律師、醫生以及囚犯和受害人的家人或朋友。

莫拉上周在呈交上訴法院的請願書中說：「把這些人聚集在一個地方，如果當中有人得了新冠病毒，其餘的人就會有極高風險被感染。」

在上訴法院16日宣判延遲執行死刑後，莫拉拒絕發表意見。

新冠肺炎 COVID-19

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