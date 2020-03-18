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達美乘客疑染新冠病毒？美航有人開玩笑中鏢 班機延飛

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合17日電
美國航空一名乘客開玩笑說自己感染新冠肺炎，導致班機延誤八小時。圖為美國航空飛機資料照片。 美聯社
美國航空一名乘客開玩笑說自己感染新冠肺炎，導致班機延誤八小時。圖為美國航空飛機資料照片。 美聯社

新型冠狀病毒疫情蔓延導致人人自危，也影響航空交通；達美航空(Delta Airline)一架自紐約甘迺迪國際機場(JFK)飛往西雅圖的班機，因為有新冠病毒疑慮，16日被迫延遲起飛。

該架飛機上一名乘客聽說自己先前可能暴露在新冠病毒下之後，通知空服員；空服員諮詢航空公司隨時待命的醫療顧問後，班機延後起飛，經徹底消毒後才繼續行程。

美國航空(American Airlines)則有一名男性乘客開玩笑說自己感染新冠病毒，導致一架從德州達拉斯前往田納西州納許維爾(Nashville)的班機延誤逾八小時。

該架航班原定14日下午出發，據WKRN報導，這名男子起先拒絕收起前方小桌板，然後竟宣稱自己感染新冠病毒；導致該班機比原先預定抵達目的地的時間延後八個小時。

另一名乘客肯尼(Brandon Kenney)受訪時說：「大家都嚇壞了，因為沒人知道到底發生了什麼事；大家都不知道他是不是真的生病了，也不確定他是否真的感染了新冠病毒。」

這位不守規矩的乘客，目前身分沒有曝光；而危險物質處理專員與警方將該名男子驅逐下機後，還要向受到驚嚇的其他乘客解釋情況。

肯尼說：「他被護送下機後，其中一名員警回到機艙內，向坐在那個人附近的乘客解釋，也向大家說明情況，叫我們不要擔心，其實他只是開玩笑說自己感染了新冠病毒。」

報導稱，有部分工作人員在這場鬧劇結束後煩惱不安而拒絕飛行；該班機原本應該在14日晚間8時40分抵達納許維爾，最後卻在15日凌晨4時40分才抵達。

美國航空表示，該名男子已因為虛假通報而被捕。

達美航空一架紐約飛往西雅圖的班機，因為有新冠肺炎疑慮，被迫延遲起飛。圖為飛機資料照片。 美聯社
達美航空一架紐約飛往西雅圖的班機，因為有新冠肺炎疑慮，被迫延遲起飛。圖為飛機資料照片。 美聯社

空服員 美國航空 COVID-19 新冠肺炎

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