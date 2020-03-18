救經濟！美兆元紓困 1人擬發1千美元

新冠肺炎疫情肆虐，美國川普政府決定與國會協商，推出規模超過一兆美元（台幣30兆元）的大型經濟振與方案紓困，包括可延緩繳稅和給予企業貸款擔保；財政部長米努勤17日說，政府考慮兩周內發放現金，方案包括每人獲得1000美元。

但支票發放的條件尚不清楚，例如什麼樣的人可以發？是否人人都有？是否排富？米努勤與川普總統在白宮疫情記者會上說，「我們不需要給年賺百萬的人支票」，實際金額留待與國會討論。川普則說，越快越好。

另外，英國財長蘇納克（Rishi Sunak）今天宣布史無前例的3300億英鎊（約新台幣12兆元）資金，向企業提供擔保援助。英國廣播公司（BBC）報導，這筆款項相當於英國國內生產毛額（GDP）的15%。

米努勤與川普總統在記者會上提出的振興方案，包括開放延後繳稅和給予企業貸款擔保；米努勤說，在4月15日截止報稅後90天內補繳稅款，均免息免罰。

米努勤說，總統下令，這項措施規模為3000億美元，每人最高額度100萬美元，每間公司1000萬美元。

米努勤表示，將保持股市開放，但可考慮縮短交易時間；米努勤呼籲，民眾仍可把錢投入銀行與股市，川普喊話指，銀行依然強健。

這項振興經濟方案提出後，16日重挫近3000點的道瓊指數頗受激勵，17日回漲逾千點；這項方案須獲得參眾兩院支持，但目前兩黨對內容都還有保留意見待溝通。

根據華盛頓郵報導，米努勤在會中示警，若不早點動作，失業率將從2月的3.5%提高到20%。

根據多家媒體報導，財政部原本提案規模為8500億美元，但與國會討論後，米努勤表示，政府將提出一兆美元的提案；若獲通過，將是史上最大的紓困方案之一，2008年金融危機時美國政府所提紓困方案，規模為7000億美元。

據彭博報導，財政部提案包括3000億美元用於小企業貸款，2000億美元投入穩定基金，需現金支付的計畫有2500億美元等，加上延後繳稅，總規模將達1.2兆美元。

這並不包括民主黨的「家庭優先——回應新型冠狀病毒」法案，根據規畫，還要再撥1000億美元投入帶薪病假、失業保險與補助受影響的勞工；但參議院居多數的共和黨部分議員對此保留。