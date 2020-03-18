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戰疫！6成民眾不相信川普說的 逾8成肯定公衛官員

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合17日電
民調顯示，美國民眾不太相信川普提供的新冠肺炎疫情資訊，而且對於聯邦政府抗疫的信心銳降。 美聯社
民調顯示，美國民眾不太相信川普提供的新冠肺炎疫情資訊，而且對於聯邦政府抗疫的信心銳降。 美聯社

川普總統對新型冠狀病毒疫情的態度丕變，16日也首度警告美國疫情非常嚴重；國家廣播公司新聞網(NBC News)分析指出，川普已浪費寶貴時間，恐怕會讓國家醫療與經濟承受重大損失；而民調也顯示，美國民眾不太相信川普提供的新冠肺炎疫情資訊，而且對於聯邦政府抗疫的信心銳降。

NBC News指出，川普上周在白宮橢圓形辦公室和玫瑰花園演說時，表示會更認真面對疫情威脅，卻仍未掌握疫情全貌；他淡化負面並強調正面的業務員癖性，讓自己看起來像是無法判斷疫情嚴重性與複雜程度，儘管他自己的助手都用災難性字眼形容。

NBC News報導分析，川普過去數周來持續向民眾保證疫情威脅不嚴重，形成沒有告知公眾疫情嚴重性的重大缺失，可能阻礙民眾提高防疫意識。

從1月22日到本月17日，川普至少34度針對疫情公開發言；華盛頓郵報列出川普的說辭，從1月22日說「完全在我們控制下」(We have it totally under control)，到本月16日說「(疫情)在任何地方都沒有被控制住。」

當天川普也終於說出，「這種『看不見的敵人』恐導致國家經濟陷入衰退，更可能需要在地理上的『熱點』或者甚至全國進行隔離」。

但他也說：「我們會戰勝。我想我們會更快獲勝…我希望。」

川普說法的另一大轉變是，他開始強調阻止病毒擴散，而不是擔心經濟發展；他宣布新的公眾防疫指導原則，包括讓學生在家上學、將群聚活動限制在10人以下、也讓民眾不要去酒吧和餐廳、避免任意旅行。

但國家公共廣播電台(NPR)與公共電視網「新聞時段」和馬瑞斯特民調(NPR/PBS NewsHour/Marist Poll)公布的新民調顯示，僅46%受訪者認為聯邦政府採取的因應手段足以阻止新冠病毒擴散，自2月的61%有所減少；僅37%民眾目前非常相信川普提供的資訊，而60%民眾對川普說的話不是非常或完全無法信任。

民眾對於公衛官員、各州與地方首長、或新聞媒體的信任度，都比對川普的高；公衛官員的公信力最強，達84%；各州與地方首長居次，達72%；而對於新聞媒體，僅50%民眾信任，47%不信任。

49%美國民眾不認可川普對疫情的因應，44%認可；而川普整體執政肯定度為43%。

此結果與2月的上一份民調結果大致相似，且有51%受訪者仍肯定川普的經濟政策，儘管新冠肺炎疫情重挫股市。

川普 疫情

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