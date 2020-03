戰疫！6成民眾不相信川普說的 逾8成肯定公衛官員

川普總統對新型冠狀病毒疫情的態度丕變,16日也首度警告美國疫情非常嚴重;國家廣播公司新聞網(NBC News)分析指出,川普已浪費寶貴時間,恐怕會讓國家醫療與經濟承受重大損失;而民調也顯示,美國民眾不太相信川普提供的新冠肺炎疫情資訊,而且對於聯邦政府抗疫的信心銳降。

NBC News指出,川普上周在白宮橢圓形辦公室和玫瑰花園演說時,表示會更認真面對疫情威脅,卻仍未掌握疫情全貌;他淡化負面並強調正面的業務員癖性,讓自己看起來像是無法判斷疫情嚴重性與複雜程度,儘管他自己的助手都用災難性字眼形容。

NBC News報導分析,川普過去數周來持續向民眾保證疫情威脅不嚴重,形成沒有告知公眾疫情嚴重性的重大缺失,可能阻礙民眾提高防疫意識。

從1月22日到本月17日,川普至少34度針對疫情公開發言;華盛頓郵報列出川普的說辭,從1月22日說「完全在我們控制下」(We have it totally under control),到本月16日說「(疫情)在任何地方都沒有被控制住。」

當天川普也終於說出,「這種『看不見的敵人』恐導致國家經濟陷入衰退,更可能需要在地理上的『熱點』或者甚至全國進行隔離」。

但他也說:「我們會戰勝。我想我們會更快獲勝…我希望。」

川普說法的另一大轉變是,他開始強調阻止病毒擴散,而不是擔心經濟發展;他宣布新的公眾防疫指導原則,包括讓學生在家上學、將群聚活動限制在10人以下、也讓民眾不要去酒吧和餐廳、避免任意旅行。

但國家公共廣播電台(NPR)與公共電視網「新聞時段」和馬瑞斯特民調(NPR/PBS NewsHour/Marist Poll)公布的新民調顯示,僅46%受訪者認為聯邦政府採取的因應手段足以阻止新冠病毒擴散,自2月的61%有所減少;僅37%民眾目前非常相信川普提供的資訊,而60%民眾對川普說的話不是非常或完全無法信任。

民眾對於公衛官員、各州與地方首長、或新聞媒體的信任度,都比對川普的高;公衛官員的公信力最強,達84%;各州與地方首長居次,達72%;而對於新聞媒體,僅50%民眾信任,47%不信任。

49%美國民眾不認可川普對疫情的因應,44%認可;而川普整體執政肯定度為43%。

此結果與2月的上一份民調結果大致相似,且有51%受訪者仍肯定川普的經濟政策,儘管新冠肺炎疫情重挫股市。