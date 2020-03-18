參加疫苗試驗者：讓全球疫情盡快結束 何樂不為

全國過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID)資助的新型冠狀病毒疫苗試驗已於16日展開，來自西雅圖的43歲女子珍妮佛‧哈勒(Jennifer Haller)第一個接種實驗性疫苗；她說：「我們都覺得非常無助；而這是一個非常好的機會，讓我可以盡一分力。」

這項實驗在西雅圖凱瑟醫療集團華盛頓健康研究中心(Kaiser Permanente Washington Health Research Institute)進行，預計將持續六周；美聯社報導，華盛頓州有45位健康民眾自願參加新冠病毒疫苗試驗，年齡在18到55歲之間。

男子布朗寧(Neal Browning)也參加了這項試驗；他接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，他參加是為了「讓全球疫情盡快結束」。

布朗寧還說：「如果我的身體夠健康，可以為研究作出貢獻，幫助大家盡快研製出疫苗，何樂而不為呢？」

第一階段試驗是要確定疫苗安全，並能在患者免疫系統引發理想反應；但還需要更多人參與進行後續研究長達數月，才能證明疫苗能有效預防感染新冠病毒。

接受試驗的第一步就是透過抽血等體檢，確定受試者身體健康，然後才會施打疫苗。

布朗寧知道疫苗裡沒有實際的病毒；他說：「他們運用新科技，指導我的身體細胞打造如同病毒外鞘的蛋白質結構；而我的身體應該對它產生反應並視之為外來入侵者，並攻擊它，然後學習如何對抗這種結構。」

布朗寧說，他每天都會記錄自己的體溫，以及任何可能的副作用或令人擔憂的因素；每周還要抽血一次。

接種第一劑疫苗一個月後，布朗寧將接種第二劑，並接受更多監控與抽血檢驗。

布朗寧直到最後一刻才告知家人說自己要參加試驗，如今他的孩子認為「爸爸做這種事很酷」；他說：「我認為要讓孩子們知道，身為社會的一分子，有能力就要提供幫助；還有另外44人參加研究；不是只有爸爸獨自出面試圖改善世界。」

哈勒也說，兩個青少年孩子也覺得媽媽參加研究「很酷」。