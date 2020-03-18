居家避疫！舊金山灣區如空城 紐約是否跟進拔河中

加州舊金山灣區17日開始用「居家避疫」(Shelter In Place)對抗新冠疫情蔓延，數百萬居民一覺醒來，發現原本擁擠不堪的高速公路與馬路變得空盪盪，商店則處於暫停營業狀態，完全顛覆了熟悉的生活方式。

為防止新型冠狀病毒在社區迅速傳播，金山灣區公共衛生機關祭出「全美最嚴格」的非常手段，除非有著必要理由，否則民眾只能留在家裡，不得出門；而美國第一大城的紐約市17日確診病例飆增，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，48小時內決定是否也採取「居家避疫」，但紐約州長葛謨卻表明，紐約市長無此權限。

700萬民眾受影響╱健身房、酒吧都關了，餐廳暫時停止店內用餐服務…

根據舊金山灣區16日頒布的「居家避疫」規定，包括柏克萊( Berkeley)與奧克蘭(Berkeley)等舊金山周邊城市在內，估計有700萬民眾受到影響；其中索諾瑪郡 (Sonoma County)、蒙特利郡(Monterey County)及棕櫚泉市17日決定效法，三個地區總計人口約100萬人；沙加緬度(Sacramento)呼籲50萬居民留在家裡避免外出，但未頒布正式命令。

「居家避疫」期間，主要政府機關以及超級市場、藥局、銀行、加油站等私人企業維持開放；健身房及酒吧已經暫時關閉，餐廳則暫時停止店內用餐服務，只能外帶，民眾可以到戶外運動，但必須保持適當的社交距離(social distancing)，以免病毒透過口鼻噴沫傳染。

加州新冠病毒確診案例已達將近500例，死亡案例則有11個。

做好居家避疫準備？白思豪才剛說，葛謨就回嗆「會有反效果」

紐約白思豪17日表示，紐約市民應隨時做好「居家避疫」的準備，市府將與州府緊密合作做出決策，預計48小時內決定；然而，白思豪的說法卻被紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)潑了冷水。

葛謨接受地方新聞台NY1訪問時說，市政府並沒有權限宣布類似「居家避疫」的命令；葛謨也說，「居家避疫」的範圍如果沒有遍布所有區域，將導致民眾到處流竄。

葛謨說，紐約將不會宣布任何「只能待在家裡」的命令，因為這種手段只會把民眾驅趕到另一個地方，「到頭來將出現反效果。」

葛謨也表示，紐約將不會宣布檢疫隔離(quarantine)措施，「並不會有任何人被迫足不出戶，也不會有人宣布不能離開這個城市，這些狀況都不會發生。」

紐約市疫情吃緊╱下周恐達數千例，「只能摸著石頭過河…」

紐約市新冠病毒確診感染人數已增至814人，已有七人死亡。 法新社

白思豪表示，紐約市新冠病毒確診感染人數已增至814人，已有七人死亡；他說，預計全市日檢測量將達到5000個，確診人數也將迅速增加，預計下周病例將達數千，很快就突破一萬。

「目前已經有很多人丟了工作，如果實行『居家避疫』，更多市民就會失去生活來源。」白思豪提醒紐約市民做好準備，「我們需要制定各種應對緊急情況的方案。」

白思豪說，目前「居家避疫」已有舊金山作為範本，而義大利的版本更嚴格，「紐約市歷史上從未居家避疫，我們只能摸著石頭過河；如果的真到了那一步，我們將有執法人員確保市民認真執行。」