法官憂疫情 全美法庭作業受影響

新冠病毒中斷人類許多活動，連全美法庭作業也受影響，從緬因州到阿拉斯加州，州和聯邦法院民事刑事訴訟和審判一律暫停，不知何時恢復。

都會法庭，包括洛杉磯、達拉斯及華府特區法庭，也暫停審判作業。紐約州連陪審團召集作業也暫停，地方法院檢察官的工作也只好喊停。最高法院把所有口頭辯論程序都延期，這是一個世紀前，西班牙流感肆虐全球以來，百年首見。

著名的受到拖延的案子包括德拉瓦商業仲裁庭正在處理的特斯拉投資人訟案，以及洛杉磯法院正在審判的紐約地產大亨繼承人杜斯特謀殺案。

以教育為宗旨的非營利團體「各州法院全國中心」資深分析師拉夫特瑞說，「我活了大半輩子，從來沒有看過這麼嚴重的情況。

他說，因為預算案僵持不下或颶風來襲，民事訴訟暫停的案例是有，這回因病毒蔓延而關閉法庭，範圍之廣和衝擊之重，都是史無前例。

拉芙特瑞說，有幾個州沒有宣布境內法庭一律暫停作業，也宣告進入「司法緊急狀態」，讓法官自行決定某些特殊案件是否暫停處理。

各地法庭並沒有中止「必要」作業以及有時間急迫性案件的裁決，如保釋條件的裁決、檢察官聲請羈押的裁決，以及搜索狀申請案件的裁決。

紐約州因病毒確診案例最多，法院只能審判進行中的案子，被告不在押的刑事犯罪案一律延期處理，在押的也改為遠距離視訊會議方式處理。

紐約州首席行政法官馬克思3月13日下達指令，除非情況特殊，暫停陪審團的籌備及召集工作，目的是減少法庭的人流量，保護司法人員的健康。

法務部主管的移民法庭也大幅縮減作業，西雅圖移民法庭暫時關閉，其他法庭非羈押移民的大型聽審作業則延期，靜候疫情趨緩。