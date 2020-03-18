振興經濟 2.5兆美元才夠

曾任美國明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁的柯契拉科塔（Narayana Kocherlakota）在彭博資訊專欄撰文指出，川普政府提出的1兆美元振興經濟計畫，不足以因應新冠肺炎造成的經濟衝擊，要2.5兆美元才夠。

現任羅徹斯特大學經濟學教授的柯契拉科塔寫道，他預期新冠肺炎疫情和隨之而來的社交疏離，會對經濟造成相當大的負擔，而且會持續到明年。

柯契拉科塔指出，在疫苗得以施打之前，對企業和家庭而言，都會產生極大的不確定。這種不確定會對美國經濟造成很大的負擔，而專家預測疫苗可能到明年底才能供應。

川普政府提出的振興經濟計畫，約為國內生產毛額（GDP）的6%，柯契拉科塔認為因應這種長期的經濟走緩，需要規模更大、目標更明確的財政刺激方案。決策者應規畫兩年計畫，在沒有財政干預的情況下，GDP可能萎縮6%，或是達到2008-09年金融危機引起的衰退規模。

因此，他認為需要更大的財政溢注，需要2.5兆美元。而且要鎖定目標，確保把錢交給最有可能花錢的人。他建議政府發給40歲以下的成年人和孩童每人1萬美元（約台幣30萬元）；其次，發給接受新冠病毒篩檢者獎金；最後，政府加發失業救濟金，並把目前的26周請領期限延長。

估460萬工作折損

【編譯胡夢瑋／綜合報導】華盛頓郵報17日報導，美國旅遊協會公布預測報告，指美國今年將失去460萬個旅遊相關工作，新冠肺炎疫情衝擊美國經濟，將導致8090億美元損失。

此外，美國飯店業協會表示，疫情目前或未來幾周會造成美國流失400多萬個工作。受疫情嚴重影響的市場包括西雅圖、舊金山、奧斯丁、波士頓等地區，旅宿設施正在關閉，房屋入住率創前所未見新低。

美國旅遊業的總支出，包括交通、零售、住宿、餐廳等，預計今年減少3550億美元（降幅31%），這是2001年911恐怖攻擊造成影響的六倍。

根據美國旅遊協會，光是旅遊相關折損的460萬工作，就會讓美國的失業率從3.5%上升至6.3%，幾乎增加一倍。