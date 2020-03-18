拜登再贏亞利桑納州初選 3州全贏打趴桑德斯

受疫情影響 各州狀況連連

美國三個州17日舉行總統提名初選，民主黨參選人前副總統拜登三州全勝，贏得佛羅里達州、伊利諾州和亞歷桑納州，在全美面臨新冠病毒影響之際，他可望穩定邁向提名之途。

紐約時報指出，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯接下來反敗為勝的機會渺茫。

拜登在過去三周登場的初選中大多獲勝，廣泛贏得非洲裔和白人勞工的青睞，重挫桑德斯旗開得勝的銳氣。

截至美國17日晚間，拜登在伊州開出的86%選票中贏得59%，桑德斯得票率僅36%；在佛州開出98%選票，拜登得票率62%，桑德斯23%；亞利桑納州開出62.5%選票，拜登拿到42.7%，桑德斯29.8%。

受新冠肺炎疫情影響，17日初選狀況連連且充滿不確定性；俄亥俄州關閉所有投票所，佛州、伊州和亞利桑納州照常舉行但狀況連連。

俄州官員徵求法官延後初選到6月遭駁回，州長宣布基於疫情考量關閉投票所，成功延後投票；伊州、佛州和亞州投票率也受選民居家防疫影響。

民主黨全國委員會主席裴瑞茲（Tom Perez）譴責俄州製造「更多混亂和疑惑」，他將赴各州勸退打算延後初選的其他州府，呼籲各州改採郵寄、缺席投票或變更投票所開放時間，阻止病毒擴散也不影響提名選戰。

裴瑞茲發表聲明說：「投票權是民主基礎，我們必須盡可能保護並擴大權力，而非暫停民主進程。」

路易斯安納州、喬治亞州、肯塔基州和馬里蘭州已宣布延後初選，其他州可能跟進，這讓民主黨初選可能在波多黎各訂29日投票前停擺，但波多黎各打算重新安排投票日。

17日各地投票狀況頻頻，佛州奧卡魯薩郡24名選務人員罷工，棕梠灣則有選務人員未出現或沒接到訊息，而改變三間投票所、四間投票所延後開放。

受當局宣導居家抗疫的影響，部分投票所門可羅雀，芝加哥西南部的布班克社區的大多數投票所開門約兩小時僅17人投票；伊州另有50個在芝加哥地區的投票所，在開放前夕臨時取消而更動地點。