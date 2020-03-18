聽新聞
test
0:00 / 0:00
拜登再贏亞利桑納州初選 三州全贏打趴桑德斯
美國前副總統拜登17日在民主黨舉行初選的佛州、伊利諾州和亞歷桑納州都打敗對手桑德斯，徹底把桑德斯打趴。
紐約時報指出，桑德斯接下來反敗為勝的機會渺茫。
【中央社／華盛頓17日綜合外電報導】
多家電視台報導，美國前副總統拜登稍早贏得佛羅里達州與伊利諾州後，現在又將拿下亞利桑那州，橫掃今天的民主黨3州初選。
美國有線電視新聞網（CNN）與國家廣播公司（NBC）都預測，77歲的拜登（Joe Biden）在亞利桑那州初選擊敗78歲的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）。
根據「紐約時報」報導，目前已有56%選區通報結果，拜登以42.6%得票率，領先桑德斯的30.3%。
拜登稍早已拿下佛州、伊利諾州，現在又在亞利桑那州領先，在爭取民主黨提名之路上已把桑德斯遠遠拋在後頭。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言