拜登再贏亞利桑納州初選 三州全贏打趴桑德斯

美國前副總統拜登17日在民主黨舉行初選的佛州、伊利諾州和亞歷桑納州都打敗對手桑德斯，徹底把桑德斯打趴。

紐約時報指出，桑德斯接下來反敗為勝的機會渺茫。

【中央社／華盛頓17日綜合外電報導】

多家電視台報導，美國前副總統拜登稍早贏得佛羅里達州與伊利諾州後，現在又將拿下亞利桑那州，橫掃今天的民主黨3州初選。

美國有線電視新聞網（CNN）與國家廣播公司（NBC）都預測，77歲的拜登（Joe Biden）在亞利桑那州初選擊敗78歲的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）。

根據「紐約時報」報導，目前已有56%選區通報結果，拜登以42.6%得票率，領先桑德斯的30.3%。

拜登稍早已拿下佛州、伊利諾州，現在又在亞利桑那州領先，在爭取民主黨提名之路上已把桑德斯遠遠拋在後頭。