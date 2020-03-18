專家：川普救經濟1兆美元不夠 需要2.5兆美元

曾任美國明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁的柯契拉科塔（Narayana Kocherlakota）在彭博資訊專欄撰文指出，川普政府提出的1兆美元振興經濟計畫，不足以因應新冠肺炎造成的經濟衝擊，要2.5兆美元才夠。

現任羅徹斯特大學經濟學教授的柯契拉科塔寫道，他預期新冠肺炎疫情和隨之而來的社交疏離（social distancing），會對經濟造成相當大的負擔，而且會持續到明年。

英國最新的研究指出，在疫苗研發出來以前，各國政府必須面對兩種選擇：放手讓病患人數大幅增加，這可能在幾周內就把醫療體系施垮；或是厲行社交疏離政策，控制病毒傳播。

柯契拉科塔指出，不論是選擇其中之一，或交替使用，對於企業和家庭而言，都會產生極大的不確定。在疫苗得以施打之前，這種不確定會對美國經濟造成很大的負擔，而專家預測疫苗可能到明年底才能供應。

川普政府提出的振興經濟計畫，約為國內生產毛額（GDP）的6%，柯契拉科塔認為因應這種長期的經濟走緩，需要規模更大、目標更明確的財政刺激方案。決策者應規畫兩年計畫，在沒有財政干預的情況下，GDP可能萎縮6%，或是達到2008-09年金融危機引起的衰退規模。

因此，他認為需要更大的財政溢注，需要2.5兆美元。而且要鎖定目標，確保把錢交給最有可能花錢的人。他建議政府發給40歲以下的成年人和孩童每人1萬美元（約台幣30萬元）；其次，發給接受新冠病毒檢測者獎金；最後，政府加發失業救濟金，並把目前的26周期限延長。