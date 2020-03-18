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小孩待在家放電不足？ 在美華裔父母自救
內華達州拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩有2個小孩，他在大學任教，妻子正面臨博士資格考，家裡和實驗室兩邊跑。除了全國各地普遍的搶購民生物資風潮外，年輕父母還得追逐一波搶購兒童教材和遊具的風潮，就怕孩子無法「充分放電」。
王宏恩形容，無論是兒子的學校或是他任教的大學，都在上周出現政策急轉彎。他表示，兒子的學校原本不停課，在短短2、3日內變成全面停課，有些人的做法是將小孩送給祖父母代看，爸媽繼續出門上班；他們沒有父母從旁協助，從陪伴孩子、準備午飯到在家學習的規畫都一手承包。
王宏恩說，自從部分學校停課開始，家長社團就湧現分享各種在家學習的教材，從英文、數學、中文到運動都有。
當加州政府建議民眾待在家，帶孩子上山、釣魚等體育或休閒活動被限制，又把家長推到下一階段，腦力激盪如何成功讓孩子待在家，桌遊成了下一個追逐焦點。王宏恩說，城裡有5、6家桌遊店，紙牌遊戲Uno全賣光。
王宏恩表示，自己任教的大學，學生以美國人為主，上周二城裡已有7例確診，其中包括曾參與百人規模聚會者，校長當時仍堅持「生病不要出門就好」，隔天發信要求教職員準備3周後轉為線上教學，到了周四宣布，所有老師一周春假後就要線上授課。他則維持小孩晚上10時睡著之後，專心工作到凌晨3時的模式。
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