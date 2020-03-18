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若無政府干預 美財長：美失業率恐因疫情飆到20%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長米努勤17日到國會與共和黨議員開午餐會，討論新冠疫情因應方案。 歐新社
美國財政部長米努勤17日到國會與共和黨議員開午餐會，討論新冠疫情因應方案。 歐新社

美國財政部長米努勤周二（17日）到國會與共和黨議員開午餐會商討因應新冠病毒疫情方案，據知情人士透露，米努勤告訴共和黨參議員，這次疫情嚴峻，如果沒有政府干預，美國可能要看到失業率飆升至20%。

米努勤周二提出一項規模高達1兆美元以上的經濟刺激方案時，談論到這樣的情境。

據了解，米努勤並沒有預測失業率會到達這麼高的水準，但對參議員們強調疫情對美國經濟的衝擊很可能比2008年的金融危機還要嚴重，如果立法諸公不快速對中小企業和受薪勞工提供財務協助，可能就會有超級高的失業率。

財政部發言人Monica Crowley則是解釋：「今天與共和黨參議員舉行會議時，財長米努勤為了說明的目的用了幾個數學例子，但他絕非意味情況就會如此。」

疫情 共和黨 失業

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