美元指數大漲向100挺進 市場尋求流動性最強的貨幣

美元周二大漲，企業和投資人擔心新冠肺炎疫情蔓延全球導致經濟停滯，紛紛尋求流動性最強的貨幣。川普政府考慮1.2兆美元刺激方案，聯準會（Fed）重啟金融危機時期的商票工具，也緩解市場壓力。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲1.5%至99.575。

在Fed宣布進行額外隔夜回購操作並且為商業票據發行人提供流動性保障後，美國公債普遍下跌。歐洲央行向銀行業投放1,090億歐元，以防止貨幣市場凍結。

加拿大豐業銀行多倫多外匯策略師 Shaun Osborne 說，市場尋求美元的壓力下推升了美元。

歐元美元重貶1.8%，至1.0979；歐盟非核心成員國債券受新冠病毒疫情重創；法國準備在必要情況下動用國有化這一終極武器來保護本國企業。此外，歐洲領導人同意限制赴歐洲大陸的大部分旅行。

美元兌日圓上漲1.8%，至107.77。英鎊兌美元跌1.8%，至1.2045。對於英國央行將採取行動增加流動性供應的預期升溫。