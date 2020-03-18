美國計劃維持股市開放 但考慮縮短交易時間

美國財政部長米努勤周二（17日）表示，儘管波動劇烈，川普政府仍將會維持股市開放，不過交易時間可能縮短。

米努勤在白宮的記者會上說：「我們絕對有保持市場開放的信念。美國人需要知道可以接觸到自己的錢。」

米努勤提到自己已經與各銀行及紐約證券交易所進行了溝通，相關人士也認同保持市場運作的必要性。

不過，全球最大期貨交易所、芝加哥商品交易所（CME）執行長Terry Duffy說：「縮短交易時間沒什麼道理。」他表示，「我們聽到米努勤說跟紐約交易所協調考慮縮短交易時間時，感到很驚訝。雖然他商量的對象還沒有擴及到所有現金股票和期貨市場，例如我們和那斯達克。」

紐約交易所則是在聲明中指出，還在與政府與監關機關人士持續對話之中，「目前沒有縮短交易時間的計畫。」