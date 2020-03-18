川普力推1.2兆美元刺激方案 兩周內每人發放1,000美元

川普政府為遏制新冠肺炎疫情蔓延對經濟的影響，正在討論一套計畫，支出規模多達1.2兆美元，包括兩周內直接向每個美國人至少支付1,000美元。

知情人士透露，美國財政部長米努勤提議，要在4月底之前開出2,500億美元的支票，如果美國仍處於國家緊急狀態，將在四周後再寄出總金額5,000億美元的支票。

米努勤周二在川普也出席的白宮簡報會上表示，「美國人現在需要現金，而總統想立即提供現金。我的意思就是現在，在接下來的兩周內。」

米努勤隨後在國會山告訴記者：「這是一個很大的數字。對美國來說，現在是一個非常重大的時期。我們提出了一項提案，該提案將為經濟體注入1兆美元。」

知情人士透露，川普政府一直在討論一個總規模8,500億美元的紓困計畫，但後來討論的支出高達1.2兆美元。

直接發放現金是米努勤和國會洽談的刺激計畫的一部分。據了解川普政府尚未確定發給現金的金額，但希望能超過每人1,000美元。

知情人士透露，米努勤的提案包括提供中小企業融資3,000億美元，2,000億美元安定基金，2500億美元發現金且可能不只一次。若包括延期納稅，總規模約在1.2兆美元之譜。

米努勤表示，美國政府不打算將支票寄給百萬富翁，但他強調這個計畫的緊迫性。米努勤稱，他周二早上和眾議院議長南希·佩洛西商談過，後來他在國會大廈會晤了共和黨參議員。

川普說：「我認為要做些事情儘快把錢送到國民手裡。」他仍然贊成減免薪酬稅，但表示他願意將這個問題交由自己的顧問和支持發現金的國會議員來處理。

美國財政部將報稅截止日期從4月15日延後90天。