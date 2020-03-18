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美國宣布1兆美元振興經濟方案

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）17日在白宮疫情說明記者會上宣布振興經濟方案。取自白宮直播畫面
美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）17日在白宮疫情說明記者會上宣布振興經濟方案。取自白宮直播畫面

美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）17日在白宮疫情說明記者會上宣布振興經濟方案。他表示，將投入1兆美元穩定市場，規模超越2008年金融危機的7000億美元紓困方案。

米努勤表示，財政部要求聯準會啟動特別機制，財政部將動用100億美元資金，聯準會保證購買1兆美元的A1/P1商業票據，有助穩定市場，對美國工人與美國小商家都是好事。

另外，米努勤表示，雖然總統很滿意川普版的薪資所得稅調降政策，但緩不濟急，更多美國工人希望立即獲得現金，政府的刺激經濟方案，將在兩周內考慮直接發放現金。

記者提問是否每人獲得1000美元的支票？這項政策是否排富？米努勤說，「我們不需要給年賺百萬的人支票」，但實際金額為何還須與國會討論。川普說，越快越好。

除了發放現金，米努勤說，已和國稅局研議，給予90天的寬限期，90天內繳稅，均免息免罰。

米努勤指出，川普總統下令，這項措施規模為3000億美元，每人最高額度100萬美元，每間公司1000萬美元。

米努勤表示，還將給予企業貸款擔保，並提出經濟刺激方案，這些都需兩黨共識、國會支持，他認為應很快能通過立法。

米努勤表示，將保持市場開放，但可考慮縮短交易時間；米努勤呼籲，民眾仍可把錢投入銀行與股市，川普喊話指，銀行依然強健。

川普 聯準會

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