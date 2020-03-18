快訊

NBA／杜蘭特確診感染新冠肺炎 中鏢球星最大咖

為防疫沒程序正義？輿論爆炸 報版放不下

道瓊漲逾千點 Fed和川普加大力道以防信用緊縮

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人提醒，美股已連續兩周沒有連續兩天上漲，要脫離險境還遠得很。路透
投資人提醒，美股已連續兩周沒有連續兩天上漲，要脫離險境還遠得很。路透

道瓊工業指數周二大漲逾千點，標普500指數收盤上漲6%，收復周一一半失地，聯準會Fed）和白宮分別採取進一步措施來提升資金流動性，以遏止新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業股票指數上漲1,048.86點，至21237.38點，漲幅5.2%，早盤一度跌破20,000點大關。標普500指數報2529.19點，上漲6%。那斯達克綜合指數報7334.78點，上漲6.2%。

川普政府準備推出一系列措施，包括最快在兩周內向每個美國人至少發給1,000美元。美國政府還要求國會批准數以千億美元的援助。Fed再次啟動另外一些危機時期的政策工具來穩定金融市場。

New River Investments的基金經理人、彭博觀點專欄作者Conor Sen表示，「我們現在看到的是，面對病毒傳播暴增，政策也加大力道因應，」

「熊市也會反彈，」 Saxo Capital Markets的市場策略師Eleanor Creagh表示。 「最大的反彈可能發生在熊市中。當前的高波動性和緊張的流動性狀況加劇了震盪。由於VIX仍遠高於長期均衡水平，警鐘仍在敲響。」

Wedbush證券董事總經理 Michael James 也提醒：「脫離險境還遠得很，我們已連續兩周沒有連續兩天上漲。」

Fed周二宣布將推出一項貸款工具，以支持短期商業債券市場，這鞏固了周二的漲勢。此舉旨在讓企業放心，將能夠獲得短期資金，這可能有助於銀行發放較長期貸款。

川普政府也表示，規模1兆美元刺激方案中，將直接向美國人發放支票，這給關注政府行動的投資人帶來希望。此計畫的規模超過了2009年金融危機期間通過的7,870億美元經濟刺激方案。

標普500指數11大類股全部上漲，被認為相對安全的類股領漲。公用事業股上漲13%，日用消費品類股上漲8.4%。

高樂氏(Clorox Co)大漲13%。這家生產清潔和其他產品的公司是過去一個月標普500指數表現最好的公司之一。

醫療股是另一亮點。輝瑞製藥（Pfizer Inc.）大漲6.6%，該公司和德商 BioTech簽約共同開發新冠肺炎疫苗。

標普 新冠肺炎 Fed 聯準會

延伸閱讀

中官員質疑美軍帶進病毒 川普：錯誤訊息

稱中國病毒為哪樁？ 川普：很精確的用詞

川普警告疫情恐延燒到8月 並導致美國陷入經濟衰退

川普稱中國病毒 美中口水戰

相關新聞

川普稱中國病毒 美中口水戰

美國國務卿龐培歐十六日與中國大陸中央政治局委員兼外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，雙方針對新冠病毒從何而來各說各話；美...

俄亥俄州初選喊卡！不顧法院裁決 俄州下令關閉投票所

受到新冠肺炎疫情影響，美國俄亥俄州確定延後17日的民主黨總統初選，而佛羅里達、伊利諾和亞利桑納州的初選日期維持不變，仍在...

陸警告美：堅決反對汙名化

美國總統川普在推特上將新冠病毒稱為「中國病毒」，中共外交部發言人耿爽昨天表示，美國一些政客把新冠病毒和中國相聯繫，這是對...

川普力推1.2兆美元刺激方案 兩周內每人發放1,000美元

川普政府為遏制新冠肺炎疫情蔓延對經濟的影響，正在討論一套計畫，支出規模多達1.2兆美元，包括兩周內直接向每個美國人至少支...

美國宣布1兆美元振興經濟方案

美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）17日在白宮疫情說明記者會上宣布振興經濟方案。他表示，將投入1兆美元穩...

稱中國病毒為哪樁？ 川普：很精確的用詞

美國總統川普兩度使用「中國病毒」（Chinese Virus）的字眼來形容新冠肺炎病毒，引發爭議。川普17日表示，是中國...

美醫療供應鏈 擬移回國內

新冠肺炎疫情在美國數州肆虐，暴露美國藥品及醫療用品高度仰賴外國的問題。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，他正準備向總統川普提交一項行政命令，可能有助將醫療供應鏈從海外移回美國本土，降低對外國的依賴。

很故意！ 川普再發「中國病毒」推文

川普在16日傍晚推文使用「中國病毒」（Chinese Virus）一詞後，引發仇華爭議；他在美東時間17日上午，又再推文...

抗疫救經濟！白宮擬提8500億美元刺激振興方案

美聯社報導，為處理新冠肺炎造成的經濟疲軟現象，美國白宮正研擬一分規模8500億美元（約台幣25兆7100億元）的刺激振興方案...

五角大廈37人確診 部長副部長各自隔離

新型冠狀肺炎蔓延到維州與華府相鄰的國防部所在五角大廈；國防部16日表示，由於五角大廈包括家屬已有37人確診新冠肺炎，國防部長艾思博(Mark Esper)與副部長諾奎斯特(David Norquist)將被各自隔離，以防遭到新冠病毒傳播

美醫療隊創紀錄 首支疫苗 華州婦完成注射：感覺很棒

美國研究人員16日在西雅圖展開新型冠狀病毒(COVID-19)首支疫苗注射，接受注射的首位志願者為一名華盛頓州婦女，注射後她表示「感覺很棒」；在世界各國急著尋找對抗這波傳染病大流行的有效對策之際，美國醫療研究團隊的進展頗令人振奮。

影／驚！美返國人潮塞爆機場 「就算沒病也要染病了」

美國總統川普下令13日起對歐洲實施「旅遊禁令30天」，16日起對象擴大至英國與愛爾蘭。消息一出，大批美國民眾趕在禁令生效...

熱門新聞

川普首稱「中國病毒」 華裔醫師：打開暴力和仇恨之門

死也要死得有尊嚴！義大利人搶糧奇景 超市獨留「鳳梨披蕯」無人碰

美股期貨指數急拉漲停! 道瓊期指大漲800點

看病、開刀、分娩都不用錢！英國「地表最強健保」，為何反而讓疫情失控？

最先察覺武漢疫情的西方記者 是遠在佛州的她

經濟解析／美股期指一度漲停 投資人也想「超前部署」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。