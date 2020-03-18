道瓊漲逾千點 Fed和川普加大力道以防信用緊縮

道瓊工業指數周二大漲逾千點，標普500指數收盤上漲6%，收復周一一半失地，聯準會（Fed）和白宮分別採取進一步措施來提升資金流動性，以遏止新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業股票指數上漲1,048.86點，至21237.38點，漲幅5.2%，早盤一度跌破20,000點大關。標普500指數報2529.19點，上漲6%。那斯達克綜合指數報7334.78點，上漲6.2%。

川普政府準備推出一系列措施，包括最快在兩周內向每個美國人至少發給1,000美元。美國政府還要求國會批准數以千億美元的援助。Fed再次啟動另外一些危機時期的政策工具來穩定金融市場。

New River Investments的基金經理人、彭博觀點專欄作者Conor Sen表示，「我們現在看到的是，面對病毒傳播暴增，政策也加大力道因應，」

「熊市也會反彈，」 Saxo Capital Markets的市場策略師Eleanor Creagh表示。 「最大的反彈可能發生在熊市中。當前的高波動性和緊張的流動性狀況加劇了震盪。由於VIX仍遠高於長期均衡水平，警鐘仍在敲響。」

Wedbush證券董事總經理 Michael James 也提醒：「脫離險境還遠得很，我們已連續兩周沒有連續兩天上漲。」

Fed周二宣布將推出一項貸款工具，以支持短期商業債券市場，這鞏固了周二的漲勢。此舉旨在讓企業放心，將能夠獲得短期資金，這可能有助於銀行發放較長期貸款。

川普政府也表示，規模1兆美元刺激方案中，將直接向美國人發放支票，這給關注政府行動的投資人帶來希望。此計畫的規模超過了2009年金融危機期間通過的7,870億美元經濟刺激方案。

標普500指數11大類股全部上漲，被認為相對安全的類股領漲。公用事業股上漲13%，日用消費品類股上漲8.4%。

高樂氏(Clorox Co)大漲13%。這家生產清潔和其他產品的公司是過去一個月標普500指數表現最好的公司之一。

醫療股是另一亮點。輝瑞製藥（Pfizer Inc.）大漲6.6%，該公司和德商 BioTech簽約共同開發新冠肺炎疫苗。