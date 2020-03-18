稱中國病毒為哪樁？ 川普：很精確的用詞

美國總統川普兩度使用「中國病毒」（Chinese Virus）的字眼來形容新冠肺炎病毒，引發爭議。川普17日表示，是中國大陸先散布美軍傳播病毒的假訊息；而他要表示這的確來自中國大陸，「這（指Chinese Virus)是很精確的用詞」。

記者在17日的疫情說明記者會上，詢問川普使用中國病毒字眼的用意為何，未來是否還會繼續使用。

川普說，是中國大陸先開始散布「美軍將病毒傳給他們（指中國大陸）」的訊息，這是錯的；與其雙方吵來吵去，他必須稱「中國病毒」，用以表示這的確來自中國大陸，「這是很精確的用詞」。

川普雖然認為Chinese Virus很精確，但他並未在記者會上脫口而出此用法。

川普表示，美軍並沒有把病毒傳給任何人。

對於中國大陸稱這是美國汙名化中國大陸，川普說，中國大陸稱美軍將病毒傳給他們，這才是汙名化。