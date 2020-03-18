稱中國病毒為哪樁？ 川普：很精確的用詞
美國總統川普兩度使用「中國病毒」（Chinese Virus）的字眼來形容新冠肺炎病毒，引發爭議。川普17日表示，是中國大陸先散布美軍傳播病毒的假訊息；而他要表示這的確來自中國大陸，「這（指Chinese Virus)是很精確的用詞」。
記者在17日的疫情說明記者會上，詢問川普使用中國病毒字眼的用意為何，未來是否還會繼續使用。
川普說，是中國大陸先開始散布「美軍將病毒傳給他們（指中國大陸）」的訊息，這是錯的；與其雙方吵來吵去，他必須稱「中國病毒」，用以表示這的確來自中國大陸，「這是很精確的用詞」。
川普雖然認為Chinese Virus很精確，但他並未在記者會上脫口而出此用法。
川普表示，美軍並沒有把病毒傳給任何人。
對於中國大陸稱這是美國汙名化中國大陸，川普說，中國大陸稱美軍將病毒傳給他們，這才是汙名化。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言