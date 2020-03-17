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很故意！ 川普再發「中國病毒」推文

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普推文14小時內兩度使用Chinese Virus來形容新冠肺炎病毒。取自川普推特
川普推文14小時內兩度使用Chinese Virus來形容新冠肺炎病毒。取自川普推特

川普在16日傍晚推文使用「中國病毒」（Chinese Virus）一詞後，引發仇華爭議；他在美東時間17日上午，又再推文中指，各州受到「中國病毒」影響程度不一，無法如紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）所說「一視同仁」。川普在14小時內兩度使用這個爭議字眼。

川普稍早推文指出，所有州的疫情都不相同，有些受到中國病毒嚴重襲擊，紐約州是一處很大的熱點；但有些沒有，例如西維吉尼亞州至今零個案。

川普16日在推文中表示要支持受到中國病毒影響的美國產業，除了曾就言論自由與川普打過憲法官司的華裔醫師顧優靜(Eugene Gu)馬上在川普這則推特留言指出，總統打開仇恨之門，以仇恨和暴力對待華裔；中國大陸外交部發言人耿爽也批評，「這是部分美國政客對中國搞汙名化，敦促美國立即糾正錯誤，停止對中國的無端指責」。

似乎無懼爭議，川普17日推文再度使用這個字眼，顧優靜批評川普的策略就是一直稱呼「中國病毒」，直到民眾對川普的種族主義無感。顧優靜表示，這是川普作為總統的權力，就算其他所有人都習慣川普如此，那麼在課堂上因打噴嚏被欺負的亞裔美國人要怎麼辦？川普傳播了「華裔與亞裔美國人是害蟲，如同蟑螂老鼠傳播疾病」，川普正在鼓勵這樣的想法，這是種族滅絕的前兆。

川普 華裔 亞裔

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