克魯曼﹕救美國經濟 現在要大發現金而非減稅

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在紐約時報撰文指出，美國政府因應新冠肺炎疫情的反應既不足又荒腔走板，大致因為言定一尊的總統川普輕忽疫情威脅，又漠視專家建議，現在應該放手讓專業的來，由聯準會（Fed）主席鮑爾和國會眾議院議長裴洛西協力救經濟。

克魯曼說，美國聯邦衛生當局不乏能幹的資深官員，問題是他們的建議川普聽不進去，現在若指望川普團隊和共和黨人士推出有效的方案﹑因應日益升高的經濟危機，恐怕情況會更糟糕。

因此，克魯曼認為，此刻華府有能力做出明智經濟決策的只有兩群人﹕Fed和國會民主黨領袖﹔換言之，現在拯救美國經濟的重擔，大半落在鮑爾與裴洛西肩上。問題是，川普和參議院共和黨人士會不會扯後腿？

克魯曼認為，鮑爾周日緊急再降利率1個百分點並宣布大規模資產收購計畫，是正確行動，但顯然這些措施還是不足，對阻止經濟急轉直下或許助益甚微。別忘了，2007-2008年期間 Fed降息幅度是周日的五倍，依舊無力防止經濟摔落大蕭條以來最嚴重的衰退。

事實上，鮑爾自己基本上也承認他與同僚「欠缺合適工具」能觸及最需要幫助的人，強調「財政反應至關緊要」。

所謂財政反應，當然要看國會的了。往年白宮在擬定危機應變法案扮演關鍵角色，但上周眾院起草並通過了一項經濟紓困法案—儘管顯然不夠，但仍有幫助—卻幾乎完全是民主黨的努力。民主黨擬定該法案的關鍵要素，包括給許多勞工帶薪假﹑提高失業津貼﹑擴大對Medicaid的聯邦補助等。財長米努勤與裴洛西協商，只讓這項法案打了一些折扣。至於川普拋出大手筆調降薪資稅的主張，連保守派經濟學家都搖頭。

小布希總統時代擔任白宮經濟顧問委員會（CEA）主席Greg Mankiw就寫道﹕「降薪資稅在這種情況下沒什麼道理，因為對無法工作的人完全沒幫助…川普應該要閉上嘴。」

克魯曼說，白宮基本上是搞不清楚狀況，共和黨參議員則是積極在掣肘，非但自己提不出什麼好方案，還擱置眾院不分黨派壓倒性通過的法案。共和黨陣營不乏有能力的中間偏右經濟學家，但卻不受倚重，以致共和黨唯一經濟對策就只知道減稅，別無他法，遑論擬定一套可信的經濟紓困方案。

克魯曼預期，參院也許終究會通過裴洛西版法案，但在跡象顯示經濟可能大幅向下沉淪之際，美國需要儘速推出規模更龐大的刺激方案，或許照著參院少數黨領袖舒默現正研議的路線走。

克魯曼認為，這套紓困方案不該納入大而無當的減稅措施﹔而應大力聚焦於發放現金津貼，或許發給每個合法居民，外加對急需救濟者的特別補助，以利在Fed祭出寬鬆貨幣措施穩定金融市場的同時，協助支撐經濟。

但他有點擔心民主黨的紓困方案規模不夠大，更擔心共和黨從中作梗。克魯曼呼籲，現在是放手讓鮑爾和裴洛西出手救經濟的時候，川普一幫人切莫再扯後腿。