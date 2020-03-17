美醫療隊創紀錄 首支疫苗 華州婦完成注射：感覺很棒

美國研究人員16日在西雅圖展開新型冠狀病毒(COVID-19)首支疫苗注射，接受注射的首位志願者為一名華盛頓州婦女，注射後她表示「感覺很棒」；在世界各國急著尋找對抗這波傳染病大流行的有效對策之際，美國醫療研究團隊的進展頗令人振奮。

「凱撒醫療集團華盛頓研究中心」(Kaiser Permanente Washington Research Institute)新冠病毒疫苗臨床實驗計畫研究團隊，16日總共為四位身體健康的志願者完成疫苗注射。

美聯社報導指出，自從新病毒引發的疫情從中國大陸迅速蔓延到全球各國之後，「凱撒醫療集團華盛頓研究中心」研究團隊堪稱在破紀錄的時間裡，快速研發出疫苗。

新冠病毒疫苗研究計畫主持人莉莎‧傑克森(Lisa Jackson)指出：「我們大家現在都成了對抗新冠病毒的團隊成員，每一個人都想在緊急情況下貢獻一己之力。」

報導指出，首位接受疫苗注射的志願者，是在西雅圖一家小型科技公司擔任營運經理的43歲華州婦女珍妮佛‧霍勒爾(Jennifer Haller)，研究人員在看診室為她的手臂注射疫苗。

霍勒爾接受注射之前接受訪問，談到疫情肆虐對當地民眾的影響時表示：「大家都覺得很無助。對我來說，這是一次非常難得的機會，可以做點事情。」

育有兩名青少年子女的她說，孩子們覺得媽媽參加疫苗臨床實驗「滿酷的」。

注射完成之後，霍勒爾笑容滿面地說：「感覺很棒。」在霍勒爾之後，其他3名志願者也依次完成注射。46歲的微軟公司(Microsoft)系統工程師布朗寧(Neal Browning)說，小小年紀的女兒為他志願參加這項實驗感到光榮。

這項實驗計畫共有45名志願者參加，將在相隔一個月的時間裡，先後接受兩劑疫苗注射。