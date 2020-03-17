五角大廈37人確診 部長副部長各自隔離

新型冠狀肺炎蔓延到維州與華府相鄰的國防部所在五角大廈；國防部16日表示，由於五角大廈包括家屬已有37人確診新冠肺炎，國防部長艾思博(Mark Esper)與副部長諾奎斯特(David Norquist)將被各自隔離，以防遭到新冠病毒傳播；面對疫情在美國愈演愈烈，各州對呼吸機的需求大增，川普總統16日要求各州州長自行想法籌購呼吸機，而不要等待聯邦政府提供。

五角大廈職員逾2萬2000人，據CNBC報導，國防部公共事務助理霍夫曼(Jonathan Hoffman)表示，部長與副部長將透過電話會議與職員開會。37人確診案例，包括18名現役軍人、3名公務員、13名家屬和3名承包商。

川普總統16日在與各州州長舉行的視訊會議上說：「呼吸機和通風機等所有設備，你們都要自己解決。我們將提供支持，但你們要自己想辦法。」

川普的話讓部分州長中震驚，許多州為了遏制本州的疫情，高度期待聯邦政府在設備、人員和資金上提供援助；川普上周曾指示勞工部長加大呼吸機的供應，但同時他卻淡化處理呼吸機的短缺問題。

華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)和新墨西哥州州長米雪兒·格里莎姆(Michelle Grisham)，都對川普政府在疫情面前的反應遲鈍表示憤怒。

民主黨的格里莎姆說：「如果某個州沒有所需要的財力和物力，那麼整個國家就將繼續處於危險中。」

川普在視訊會議中基本是重彈他在公開場合的老調，說「我們終將戰勝疫情，希望速度會非常快」。

川普還向州長表示，聯準會已購買了5000億元國債和2000億元基於房貸的債券，將來還可能購買更多債券。

但川普沒像以前那樣怪罪他的前任歐巴馬總統，而是說「我們打破了一個支離破碎的體系，這個體系已非常糟糕」，他還宣稱要建立一個新體系。

事實上，聯邦食品暨藥品管理局(FDA)在歐巴馬時代就公布了檢測指南，但立法過程一直沒有完成。

川普的衛生顧問與川普的意見不同，認為疫情最嚴重的時刻尚未到來，而川普最初對疫情的嚴重性似乎並非清楚認知；在說明他宣布的歐洲旅行禁令時為何沒有包括英國時，川普表示，「當我們知道英國的統計不妙時，就把英國加了進去。」