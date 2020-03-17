昔日角逐佛州州長 落選後酗酒成癮將勒戒

曾在2018年代表民主黨參選佛州州長的候選人吉勒姆(Andrew Gillum)，於15日公開表示自己罹患憂鬱症而且有嚴重酗酒的傾向，即將進入戒酒中心。

吉勒姆於13日被佛州警方發現，與一名男性友人醉倒在一間飯店旅館內，而且疑似持有「冰毒」；但吉勒姆目前尚未遭到任何罪名指控。

根據邁阿密灘警方報告，吉勒姆在經過藥物檢測後獲警方允許得以回家；但吉勒姆事後在聲明中表示，與家人溝通過後決定尋求協助並深刻反省，同時也會全面退出公共事務。

吉勒姆形容這次的事件有如當頭棒喝，終於讓自己清醒，他也在聲明中談到：「自從州長選舉結束後，我感到極度憂鬱，並且開始酗酒。」

吉勒姆稱這段期間自己一直努力將重心放在工作上藉以忘記憂愁，並不斷提醒自己必須以完整良好的形象面對群眾，吉勒姆的聲明也提到：「我希望能向我的家人、朋友、以及所有支持我、相信我的民眾道歉。」

邁阿密警方表示，消防隊在13日凌晨1時接獲報案，指稱某飯店內有人疑似藥物過量；但事後吉勒姆堅稱自己從未使用過冰毒，而且當時他已經喝太醉了。

當晚與吉勒姆同行的友人為30歲的戴森(Travis Dyson)，根據警方表示發現兩人時，戴森很明顯呈現使用過某種藥物的反應，警方立即對戴森進行心肺復甦並將戴森送醫，目前戴森的情況已經穩定下來。

今年40歲的吉勒姆曾任佛州特拉哈西市(Tallahassee)市長，而且他也是在佛州首位拿到提名，代表主要政黨參選州長的非裔候選人，當年僅以些微的票數輸給共和黨對手戴桑提斯(Ron DeSantis)。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康