川普考慮完全赦免前國安顧問佛林

川普總統15日說，他考慮完全赦免前任國家安全顧問佛林(Michael Flynn)；佛林先前坦承沒有對聯邦調查局(FBI)如實陳述自己在川普上任前與俄羅斯大使的往來。

川普推文說：「現在有消息說，FBI與司法部聯手毀了佛林與他美好家人(還有很多其他人)的人生之後，竟『遺失』了佛林的紀錄；這樣正好；我正在積極考慮完全赦免他！」

川普所指的紀錄為何尚待釐清。

佛林今年1月撤回認罪，並表示聯邦檢方行為充滿「惡意」，還爭取讓他坐牢，沒有信守協議承諾。

佛林律師鮑爾(Sidney Powell)推文回應川普時寫道「謝謝你，總統先生」，還寫說他的當事人受到的「迫害」是「非常嚴重的不公正」。

佛林和川普的另外五位助手與合夥人，在前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查2016年川普競選團隊與俄羅斯的關係時遭到指控。

2017年12月，佛林承認誤導FBI探員關於他與前俄羅斯駐美大使基斯里亞(Sergey Kislyak)一系列通話的資訊，並配合穆勒團隊調查；而他的律師團隊多次針對政府提出不端行為指控。

檢方一開始說，因為佛林高度配合，所以可望不必坐牢；但佛林更換律師團隊後，雙方爭議越來越多。

到了1月，聯邦檢方要求法院判處佛林入獄最久六個月。

佛林律師團隊要求聯邦法官針對向FBI說謊這項罪名撤回認罪，並宣稱政府違背2017年的認罪協議。

美國地方法院法官蘇利文(Emmet Sullivan)上月勒令取消佛林的判決聽證「直到法院進一步下令為止」；蘇立文給佛林和司法部更多時間提交撤回認罪相關文件。

佛林試圖撤回認罪後，司法部旋即提出更多從輕量刑的建議。

最新的判決文件仍尋求六個月以下刑期；但與之前不同的是，檢方明確指出，緩刑將是「合理」的懲處，他們也不會反對。